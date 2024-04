El juez rechaza levantar el corte de agua a Balaguer y obliga a la Paeria a captar del río

El juez de guardia de Balaguer ha rechazado levantar el corte de agua de boca a Balaguer que llevó a cabo la comunidad de regantes de la Séquia del Cup de Menàrguens y Balaguer el viernes, tal como pedía la Paeria como medida cautelar mientras se resuelve el ligitio, lo que obliga al ayuntamiento a captar directamente del río Segre para garantizar el suministro a la capital. La alcaldesa, Lorena González, explicó que el juzgado determina que el corte “no es constitutivo de delito”, aunque se trata de un servicio básico. Según la primera edil, a partir de mañana la Paeria contratará de urgencia una asesoría jurídica especializada para solicitar de nuevo medidas provisionales que permitan conectar de nuevo la captación de agua ya sea por la vía civil o a través del contencioso. Añadió que las reservas del depósito municipal, que sí capta de la acequia de los regantes, llegaron la madrugada del viernes al sábado a poco más del 20%. No obstante, señaló que bombear el río no es muy efectivo porque no mantiene el nivel de agua para toda la ciudad y el agua no tiene la misma calidad. Todo el abastecimiento municipal se capta de la acequia del Cup. La comunidad de regantes exige a la Paeria que abone las mismas tasas que pagan los regantes y el ayuntamiento de Menàrguens por el consumo del agua, a razón de unos 44.000 euros al año. También solicita que asuma parte del mantenimiento de esta infraestructura hidráulica.

La histórica Séquia del Cup de Menàrguens y Balaguer, de origen islámico, tiene una superficie regable de 1.007 hectáreas y una dotación de 7.975 metros cúbicos por hectárea y año. La canalización toma el agua de Sant Llorenç de Montgai, y tras regar el millar de hectáreas y abastecer a la ciudad de Balaguer y a Menàrguens, regresa al río Segre cerca de Torrelameu. También se riegan algunas fincas de la EMD de Gerb y de Torrelameu.