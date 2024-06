Denuncian el abandono de los postes de teléfono

Un poste que sostiene cables de telefonía de Os de Balaguer lleva casi un año casi tumbado, y solo aguanta gracias a una intervención que llevó a cabo el ayuntamiento para fijarlo junto a otros postes de luz contiguos para evitar que la localidad se quedara sin líneas de teléfono. La alcaldesa, Estefanía Rufach, apuntó que, desde el pasado agosto, el poste con cables de teléfono fijo está dañado, fue cediendo poco a poco y ahora solo resiste porque “lo fijamos en los postes de electricidad”.

“Hemos insistido mucho a la compañía que vengan a cambiarlo o enderezarlo pero no hay manera. Llamas a Telefónica y te tienen un montón de rato haciendo comprobaciones innecesarias pero nunca llegan los técnicos”, dijo. Añadió que esta incidencia es consecuencia de la falta de mantenimiento, “no solo en Os de Balaguer sino también en la mayoría de los pueblos de la comarca”. Insistió en que ya no saben qué hacer para que la compañía les haga caso y repare el poste casi un año después. “Hace tiempo que el poste iba cediendo poco a poco, estaba a punto de caer sobre la calle, y aún así no nos hacen caso. Ya no sabemos qué hacer ni a quien llamar. Los reclamos caen en saco roto sin obtener una respuesta efectiva”, recalcó.

Rufach añadió que la localidad no puede quedarse sin este servicio, especialmente ahora, a las puertas del verano, y que este tendido telefónico convencional evidencia signos de abandono y falta de mantenimiento. “Es tal su estado que parece una tentación para que los ladrones de cable, no obstante, aquí no viene nadie”, dijo. Así como las redes de fibra óptica que se están desplegando en el territorio gozan de una estética cuidada, especialmente en las zonas rurales, ya que prácticamente están soterrada, la mayoría de los cableados de telefonía fija se sujeta incluso a postes medio caídos que “amenazan la ruina total”, lamentó la alcaldesa.