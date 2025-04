Publicado por segre Creado: Actualizado:

Bellcaire se prepara para convertirse este fin de semana en el epicentro de las artes circenses con la celebración de la segunda edición del Festival Festaire. El acontecimiento, que tendrá lugar el sábado y domingo, ofrecerá un total de nueve espectáculos a cargo de siete compañías catalanas especializadas en varias disciplinas como acrobacias, técnicas de clown y malabarismos. La programación está diseñada pensando especialmente en el público familiar, con una atención particular en los más pequeños durante las actividades matinales.

Después del éxito conseguido en su primera edición, los organizadores han decidido ampliar la oferta gastronómica, complementando así la experiencia cultural con propuestas culinarias. El objetivo a medio plazo es consolidar este festival en el calendario cultural y potenciar su difusión a través de redes sociales para captar la atención de más familias, aspirante que Festaire se convierta en una cita ineludible para los aficionados al circo.

Programación completa del Festival Festaire 2025

Les actividades empezarán el sábado por la tarde con varios talleres de circo ubicados en la plaza del Mercat, a cargo de la compañía Improvisto's Krusty Show. Esta jornada inaugural culminará con tres espectáculos de gran calidad: El senyor de les baldufes de Penelope y Aquiles en la pista descubierta a las 18:45 horas, seguido por The incredible Box de la compañía La Tal en el polideportivo a las 20:00 horas, y finalmente La Cirquestra de Improvisto's Krusty Show.

El domingo la actividad se reanudará a las 11:00 horas con un taller especializado en zancos y equilibrios, nuevamente de la mano de Improvisto's Krusty Show en la plaza del Mercat. Al mediodía, a las 12:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de Soliloqui por Ton Muntané en la calle Major. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, la plaza 1 de octubre acogerá el espectáculo Here We Go de Guga & Silvia, seguido por Ricky, el professor de tennis de José Luis Redondo en la pista descubierta a las 18:00 horas. El colofón lo pondrá el espectáculo de bicicleta acrobática Absurd de Circ Vermut en el polideportivo a las 19:00 horas.

Es importante destacar que la mayoría de las actuaciones serán gratuitas, a excepción de aquellas que se celebrarán en el polideportivo municipal, que tendrán un coste simbólico de 3 euros para los espectadores a partir de 5 años. Esta política de precios refleja la voluntad de los organizadores de hacer el circo accesible a todos los públicos, manteniendo al mismo tiempo la sostenibilidad económica del festival.