Canguros públicos para los 30 municipios de la comarca

Los treinta municipios de la comarca de la Noguera están adscritos al servicio de canguros públicos dentro de la iniciativa Temps per a cures, temps per a tu que la Generalitat creó hace tres años y que el organismo comarcal coordina a través del área de Igualdad y Feminismo, según explicó su responsable, Maricel Segú.

El servicio se ha adjudicado recientemente a la empresa Associació Reintegra por un importe que ronda los 17.000 euros y por un plazo que finalizará a finales de año, pendiente de un nuevo acuerdo con la Generalitat, indicó Segú. Está dirigido a niños y adolescentes entre 0 y 16 años y el objetivo es liberar tiempo para las familias, sobre todo a las mujeres, pues la sociedad sigue asignándoles a ellas las tareas de cuidado. Un tiempo que podrán utilizar para participar en el mercado laboral y en la vida social y política, y también para disfrutar de tiempo de ocio, de aprendizaje personal o de autocuidado.

Según Segú, “no se trata de un servicio de llar d’infants que ya se ofrece fuera de la actividad escolar, sino de un local con profesionales abierto durante algunas horas al día para que las familias puedan dejar a sus hijos cuando surgen imprevistos o incluso para tomar un café con tranquilidad”. Pueden ofertar casals d’estiu o actividades a primeras horas de la mañana, antes del incio del horario escolar, mediante contacto previo con las familias interesadas.

Segú explicó que se ha llegado a un acuerdo con todos los municipios de la comarca para que aporten un local donde poder llevar a los niños y niñas. En el caso de la capital, Balaguer, se encuentra en la avenida Pere III. La empresa contratada para prestar este servicio ofrece los servicios de un coordinador y dos monitores con una jornada semanal de 18.95 horas repartido en días laborables. “Con casa pueblo se ha firmado un acuerdo específico atendiendo a la cantidad de niños y jóvenes que hay que cada municipio”.

Este servicio de canguros públicos ya se lleva prestando en otras comarcas como el Segrià, donde comenzó en 2022 y se adscribieron una decena de poblaciones. Les Garrigues también utiliza el servicio de canguros públicos para atender a menores desde primeros de marzo de 2023, año en el se apuntaron también una decena de pueblos.