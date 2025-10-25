La Mancomunitat de Ponts invierte 300.000 euros en mejorar la red de agua

Imagen de archivo de una vista del principal acceso a la localidad de Ponts. - SEGRE.

La Mancomunitat de Serveis del Mig Segre, formada por los municipios de Ponts, Tiurana, Oliola, Cabanabona y Vilanova de l’Aguda, ha invertido este año 300.000 euros en la mejora de la red de abastecimiento de agua y está elaborando un estudio de modernización, según explicó el alcalde de Ponts y presidente de la entidad, Josep Tàpies.

La entidad prevé sacar a concurso el nuevo contrato de explotación de la infraestructura, que tiene que estar a final de año, según Tàpies, ahora en manos de Agbar. Tàpies destacó que las obras llevadas a cabo este ejercicio han permitido comunicar diferentes puntos de la red “para conseguir una mejor eficiencia del consumo”, afirmó.

Además, se ha construido un nuevo depósito en Cabanabona de 200.000 litros y un pozo al núcleo de Torreblanca y se han instalado válvulas en los sistemas de Vilanova de l'Aguda para evitar rupturas y fugas de agua.

Entre las acciones destaca la instalación de un descalcificador en la captación de Tiurana, sistemas de telecontrol en los vasos de Vilamajor, Plandogau y Cabanabona y la remodelación de los cuadros eléctricos de la Mancomunitat.

Añadió que el objetivo es conseguir una red eficiente, no sólo en los sistemas de distribución, sino en todo el ciclo el agua.