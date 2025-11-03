Bodas de Titanio: Ramiro y Joaquima, de 96 y 95 años, celebran los 70 años de casados

Paraules d’amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem quinze anys. No havíem tingut massa temps per aprendre’n. Tot just despertàvem del son dels infants. Una canción de Joan Manel Serrat que bien podría ser el himno de Ramiro Tarroja (8 de diciembre de 1928) y Joaquima Farré (8 de noviembre de 1929), ambos de Castelló de Farfanya, que el pasado miércoles celebraron el 70 aniversario de su boda y lo hicieron en la residencia Santa Maria de Balaguer, donde residen desde hace años.

Imatge del casament de la Joaquima i el Ramiro.

Se casaron en Castelló de Farfanya, un 22 de octubre de 1955, por lo que ya han conseguido el calificativo de matrimonio de Titanio. Una vida entera de amor, complicidad y esfuerzo que hoy los convierte en uno de los matrimonios más longevos de Catalunya. Solo hay 50 parejas consiguen esta longevidad en Catalunya, según los datos del Idescat.

Su historia de amor comenzó en el pueblo, donde Ramiro cuidaba un rebaño de más de 500 ovejas y Joaquina regresaba de sus estancias en Barcelona donde hacía de cocinera, con apenas 13 años, de un reconocido dentista. La distancia no impidió que se consolidara su relación. Cuando ella regresaba a Castelló buscaban el momento de verse, y poco a poco, entre cartas y encuentros, floreció un amor que acabaría desafiando el paso del tiempo.

