Balaguer celebra la Festa Major del Sant Crist 2025 con Els Pets y Miki Núñez

La Festa Major del Sant Crist de Balaguer empezó este jueves con un programa que incluye más de sesenta actividades hasta el próximo lunes. La catedrática de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona, Helena Kirchner, fue la encargada de pronunciar el pregón inaugural, destacando que "la historia sirve para explicar el presente y así ser conscientes de dónde venimos". Kirchner, quien dirigió durante años las excavaciones arqueológicas en el Pla d'Almatà, dio paso a una audición musical protagonizada por Marta Mesalles y Marina Angerri.

La jornada de hoy estará marcada por la ofrenda floral en el Sant Crist con participación de escolares, gigantes y la batucada L'Estel. También se inaugurará la exposición "Quan la vida esdevé art" de Josep Bonet Castellana, mientras que la programación nocturna reserva actuaciones de primer nivel en el pabellón Inpacsa con los conciertos de Miki Núñez, DJ Paco Pil y Banda Neón, que prometen llenar de energía la noche balaguerina.

Un fin de semana lleno de actividades tradicionales y conciertos

Mañana sábado los actos continuarán con un desayuno popular y el tradicional séquito festivo que recorrerá las calles de la ciudad. El correfoc será uno de los platos fuertes al anochecer, mientras que la noche musical ofrecerá actuaciones de lujo con Els Pets como cabeza de cartel, acompañados por Queen Momo y la fiesta remember Wonder.

Actos religiosos y tradicionales de clausura

El domingo la celebración mantendrá su carácter tradicional con la misa solemne en honor en el Sant Crist, seguida por el baile de la Arpía y de los Gigantes de Balaguer. El Concurso Ciudad de Balaguer de Sardanes completará una jornada de cultura popular catalana. Les fiestas culminarán el lunes con la actuación de la reconocida Orquestra Maravella y un espectáculo de fuegos artificiales cerca del río Segre, que pondrá el punto final a estas celebraciones de otoño que cada año congregan miles de visitantes en la capital de la Noguera.