Mejoras en la plaza de Santa Maria del Castell de Cubells

Cubells ha dado luz verde a la mejora de la plaza de Santa Maria del Castell, una actuación que forma parte del proyecto Paisatges de Ponent y que también previene adecuar el entorno de la iglesia de Sant Pere. Esta intervención cuenta con un presupuesto de 110.000 euros. El alcalde, Sebastià Boixadera, explicó que se ha priorizado la plaza al ser el espacio que está más deteriorado.