Torrelameu, el pueblo de la Noguera de menos de 800 habitantes que recibirá 5 millones de euros del Pla de Barris

El municipio de Torrelameu, en la comarca de la Noguera, con una población de 799 habitantes, ha sido seleccionado como uno de los veinte beneficiarios de la primera convocatoria del Pla de Barris y Viles 2025-2029. Esta iniciativa de la Generalitat de Catalunya destinará 4,89 millones de euros para la reforma del centro histórico, con el objetivo de revitalizar la localidad. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que el presupuesto total para los proyectos escogidos asciende a 412 millones de euros, de los cuales 232,71 millones serán aportados por la Generalitat, superando la previsión inicial.

La concesión de esta subvención responde a la necesidad de hacer frente a los déficits estructurales que presenta el núcleo urbano de Torrelameu. Entre las problemáticas identificadas está la falta de accesibilidad, la degradación de los espacios públicos y el envejecimiento poblacional, factores que han contribuido a una pérdida constante de actividad económica y social. Además, la falta de vivienda atractiva para jóvenes y la obsolescencia de los equipamientos municipales han acelerado el despoblamiento y la desconexión comunitaria. El Pla de Barris pretende revertir esta dinámica negativa mediante la mejora de calles y plazas, la creación de equipamientos polivalentes, el fomento de la transición ecológica y la promoción de la movilidad sostenible, así como la implementación de programas sociales que refuerzan la convivencia, la inclusión y el arraigo.

Transformación urbana y social

Esta intervención integral en Torrelameu no sólo se centrará en la mejora física de las infraestructuras, sino que también buscará una transformación social. La creación de nuevos equipamientos polivalentes y la rehabilitación de espacios públicos clave están diseñadas para fomentar la interacción vecinal y atraer nuevas generaciones. La apuesta por la transición ecológica y la movilidad sostenible se materializará en proyectos que reduzcan la huella de carbono del municipio y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.