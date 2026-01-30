Cede parte de la pared exterior de la Casa de la Vila de Torrelameu a causa de la acumulación de agua

Imagen exterior de la pared de la Casa Consistorial de Torrelameu que se hundió ayer. - J.GÓMEZ

Nuevo derrumbe este jueves en las comarcas de Lleida a causa de la acumulación de agua por el temporal de los últimos días. Ocurrió en Torrelameu, en la Casa de la Vila, donde cedió la pared exterior, lo cual provocó que quedara al descubierto la pared interior de ladrillo, según informó el ayuntamiento.

A causa del derrumbe “entra el aire frío, agua y barro dentro de la sala”, explicó el consistorio, que añadió que “la pared da en un patio interior, por lo cual no hay ningún riesgo”. No hubo personas heridas y tampoco afectó al tráfico.

Les abundantes precipitaciones de los últimos días aumentan la posibilidad de que se produzcan derrumbes y desprendimientos. La gran mayoría de los registrados en la demarcación se han producido en carreteras como la C-14 en Ribera d'Urgellet o en el acceso a Gerb.