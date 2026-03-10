Detenido un hombre en Balaguer como presunto autor de dos robos con fuerza

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 37 años fue detenido por los Mossos d'Esquadra ayer en Balaguer. El presunto autor de los hechos habría cometido dos robos con fuerza.

El pasado sábado se inició una investigación que ha conducido a esta detención. Los Mossos conocían que se habían llevado a cabo dos robos con fuerza en los trasteros de una comunidad de vecinos de un edificio de la avenida Francesc Macià, en Balaguer. Forzaron las puertas y de uno de ellos, se sustrajeron dos bicicletas valoradas en aproximadamente 3.700 euros.

Gracias a la colaboración de la ciudadanía, ayer tarde se recuperaron las bicicletas y los investigadores localizaron y detuvieron al presunto autor del robo. El hombre, que tenía antecedentes, ha pasado esta mañana a disposición judicial ante el Juez de Instrucción en Funciones de Guardia de Balaguer.