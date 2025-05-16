Justicia ampliará los juzgados de Tremp para que puedan acoger un segundo órgano judicial

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El Departamento de Justicia y Calidad Democrática invertirá 2 millones de euros en la ampliación del edificio de los juzgados de Tremp con la intención de que pueda meter un segundo juzgado, según ha anunciado este viernes el conseller Ramon Espadaler durante una visita al equipamiento. La previsión es que las obras se terminen en diciembre del 2028 y que los juzgados ganen una superficie de 350 metros cuadrados, un 70% más que hasta ahora. De esta manera, se llegará a los 847 metros cuadrados de superficie. Inicialmente, se preveía una ampliación menor, pero se ha podido incrementar gracias a la modificación de la edificabilidad permitida que ha hecho el Ayuntamiento de Tremp, según informa la conselleria.

El edificio reformado incorporará un ascensor, entre otras mejoras funcionales, de accesibilidad y seguridad, y conservará el patio interior que aporta luz natural en el interior del equipamiento. Espadaler ha explicado que el objetivo es "ganar capacidad y comodidad, y mejorar el servicio".

Además, Espadaler ha afirmado que "hay que seguir invirtiendo en la infraestructura judicial de Tremp, dotarla de más personal, y trabajaremos para que se pueda incorporar un segundo juzgado, ya que las cargas de trabajo actuales lo justifican sobradamente".

Durante la visita, el conseller Espadaler se ha reunido con la jueza decana, la fiscal y el letrado de la Administración de Justicia para conocer de primera mano las necesidades del partido judicial y compartir los detalles del proyecto de ampliación.

Nuevo servicio común de tramitación

Con respecto a la implementación de la Ley orgánica, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia, el partido judicial de Tremp, que ya cuenta con una oficina judicial desde el 1 de julio de 2020, dispondrá de un servicio común de tramitación que entrará en funcionamiento el 1 de julio de 2025.

Además, el Tribunal de Instancia de Tremp, que es la nueva denominación de los juzgados que contempla la ley, tendrá una sección única de civil e instrucción.