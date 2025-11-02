Exhuman tumbas en el cementerio de Talarn para mejorar los accesos

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Talarn proyecta reformas en el cementerio de la localidad centradas en la mejora de la accesibilidad en el cementerio que incluyen la pavimentación de caminos, así como la reparación de cubiertas a las construcciones y la instalación de puntos de agua para el riego de jardines, según explicó el alcalde, Alex Garcia Balust.

Esta intervención comportará la exhumación de seis o siete tumbas de los años veinte y treinta del siglo pasado y los restos serán trasladados a otros puntos del cementerio, remarcó. Con esta finalidad, el consistorio ha abierto un periodo de exposición pública de tres meses para que los familiares puedan hacer reclamaciones o dar luz verde a la intervención.

En este sentido, el primer edil aseguró que de momento todos los familiares de los enterrados en las tumbas afectadas por la reforma están de acuerdo. En caso de que no puedan ser identificados, se trasladarán al osario municipal.

La actuación será sufragada por el plan de salud de la Diputación y tiene un presupuesto de casi 80.000 euros. Con esta ayuda el año pasado ya se llevaron a cabo las obras de reforma del consultorio médico, que consistieron en la insonorización de las instalaciones, entre otras mejoras.