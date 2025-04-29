El apagón eléctrico obligó al CAP de Sort a trasladar los medicamentos a la comisaría de los Mossos

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El apagón eléctrico de este lunes ha puesto de manifiesto la falta de un sistema alternativo de energía en el Centro de Asistencia Primaria (CAP) de Sort. Este hecho obligó a llevar algunos medicamentos que se tienen que guardar en frío en la Comisaría de los Mossos d'Esquadra, que sí que dispone de un sistema alternativo en caso de un fallo eléctrico. Por todo, el Ayuntamiento de Sort pedirá a Salud que dote al CAP con un generador para que no se vuelva a repetir un episodio similar. El alcalde de Sort, Baldo Farré, ha recordado que es el centro de asistencia médica más importante de la comarca del Pallars Sobirà. Fuentes de Salud han explicado a la ACN que este sistema alternativo se implementará “pronto”.