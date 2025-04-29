Radios analógicas agotadas y aumento de ventas de velas y baterías solares: así se vive el apagón en Sort

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La avería eléctrica ha hecho aumentar la venta de radios analógicas, velas y baterías solares para cargar los teléfonos móviles en los establecimientos comerciales. La demanda de estos productos ha aumentado considerablemente en relación con otros días, ha comentado Yeyxin, responsable de un bazar de Sort. En poco más de una hora ha agotado todas las radios analógicas, ha comentado. El problema ha llegado a la hora de pagar, ya que muchos clientes acostumbrados a hacerlo con tarjeta no tenían dinero en efectivo. En otro de los aparatos que muchos establecimientos han tenido que sacar el polvo está en las calculadoras para hacer las operaciones.

Muchos de los clientes han improvisado un kit de emergencia ante la incertidumbre de cuánto duraría el apagón. Les velas y las linternas han sido los productos más solicitados en el bazar de Sort. Con respecto a las radios analógicas las han comprado muchas personas mayores y jóvenes para llevarlas a sus abuelos, que se habían quedado del todo incomunicados, sin saber que había sucedido.