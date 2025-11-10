Tor, Carles Porta y el fenómeno del 'true crime' aparecen en el New York Times

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El prestigioso diario The New York Times publicó este domingo un extenso reportaje sobre el crimen de Tor y el impacto del fenómeno del "turismo de true crime" en este pequeño municipio pirenaico. Los periodistas Jason Horowitz y Maria Contreras Coll han visitado recientemente el pueblo para entrevistar a sus habitantes, convertidos en protagonistas involuntarios de una historia que ha traspasado fronteras.

El artículo también destaca la figura de Carles Porta, principal investigador y divulgador del caso desde que elaboró su primer reportaje el año 1997. Desde entonces, Porta ha desarrollado todo un universo narrativo en torno al crimen con un libro, un podcast en Catalunya Ràdio y varias series documentales, consolidándose como un referente en el género del true crime en Catalunya y España.

El diario neoyorquino detalla minuciosamente los hechos ocurridos a Tor, recordando que el asesinato de Sansa en 1995 fue el tercero en un periodo de 15 años. El reportaje explica cómo el cuerpo fue encontrado en descomposición y con un cable eléctrico en el cuello, detalles macabros que han atraído turistas peculiares al pueblo.

Más allá de los elementos escabrosos, los periodistas profundizan en el trasfondo histórico y socioeconómico del conflicto, vinculado a disputas por la propiedad de la montaña y a negocios turbios relacionados con el contrabando, así como a controvertidas resoluciones judiciales y a un proyecto de estación de esquí que habría transformado la economía local. "La fuente mayor de tensión en el pueblo es y seguirá siendo la misma montaña", concluye el reportaje.

El epicentro del true crime español

Según el New York Times, Tor se ha convertido en la auténtica capital española del true crime. Cada verano, centenares de aficionados al género visitan el pueblo atraídos por el misterio sin resolver. Muchos se alojan en la antigua casa de Sansa, ahora reconvertido en la atracción turística renombre "Tor Experience", mientras otros intentan ocupar cabañas en los bosques de los alrededores.

Los hermanos Lázaro y Pablo Moreno de la montaña de Tor recogen las vacas a caballo para agilizar el trabajo

Este aumento del turismo ha alterado significativamente la vida cotidiana de los habitantes de este "idílico pueblo catalán donde las vacas marrones pasean al lado de los arroyos en la sombra de las montañas", según describe el diario. Mercè Turallols, trabajadora del Hostal Montaña d'Alins dice que los vecinos de Tor "ya están cansados".

La publicación de este reportaje en un medio de la relevancia del New York Times podría intensificar todavía más el interés internacional por el caso y multiplicar las visitas turísticas durante el verano de 2025.

Carles Porta: el pionero del true crime

El reportaje también pone el foco en la figura del leridano Carles Porta, quien se reivindica como "probablemente, el creador del género del true crime en España con Tor". El periodista leridano revela al New York Times que actualmente está rodando en Barcelona una nueva investigación de crímenes reales para Disney.

El leridano Carles Porta, creador y director de ‘Crims’. - 3CAT

A pesar de sus nuevos proyectos, Puerta continúa obsesionado con resolver definitivamente el misterio de Tor. En el reportaje, el periodista insinúa que las últimas investigaciones apuntan a un sicario que "vivía en Miami". Esperamos pues, más temporadas de Tor y más hilo de donde tirar.