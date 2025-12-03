Laura Tristan dimite como alcaldesa de Alt Àneu por "motivos estrictamente personales"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Alt Àneu, Laura Tristan, ha presentado oficialmente su renuncia al cargo municipal este miércoles alegando "motivos estrictamente personal", según ha comunicado Esquerra Republicana. La ya exalcaldesa ha reconocido que tomar esta decisión "no ha sido fácil", pero ha subrayado que llega después de una profunda reflexión sobre la necesidad de facilitar un relevo que garantice la máxima dedicación y continuidad en la gestión del consistorio pallarés.

Durante su mandato al frente del Ayuntamiento, Tristan ha conseguido impulsar varios proyectos de mejora de los servicios municipales y ha promovido ferias y acontecimientos para dinamizar el tejido económico y social de Alt Àneu. "Me marcho con la tranquilidad del trabajo hecho y con el orgullo de haber trabajado siempre pensando en las personas de nuestro municipio", ha manifestado a la exalcaldesa en su despido oficial.

Después de esta dimisión, será Josep Miquel Rossell quien asumirá las funciones de alcalde en funciones de manera provisional hasta la celebración del próximo pleno de investidura, que según fuentes municipales está previsto para principios de 2026. Este proceso sigue los protocolos habituales en casos de renuncias a media legislatura y permitirá garantizar la continuidad en la gestión municipal.

Tristan ha dirigido un agradecimiento "sincero" al vecindario por "la confianza y el apoyo" que ha recibido durante los años al frente del consistorio, así como al equipo de gobierno y al personal del Ayuntamiento por "la implicación, profesionalidad y estima por el pueblo".

Desde el grupo municipal y la organización de Esquerra Republicana se ha indicado que Tristan pone fin a una etapa de "dedicación llena" al frente del consistorio y ha expresado un agradecimiento "profundo" a la hasta ahora alcaldesa por "la dedicación, el trabajo riguroso y el compromiso con Alt Àneu".