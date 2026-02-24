Piden que se restituya el juzgado de Sort, suprimido por el franquismo el 1965

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un grupo de ex altos cargos institucionales del Pallars Sobirà ha reclamado al conseller de Justicia, Ramon Espadaler, que inicie los trámites necesarios para restituir el Juzgado de Sort, suprimido por un decreto del gobierno franquista el año 1965. Los firmantes consideran esta acción un acto de justicia reparativa que pone fin a una reivindicación mantenida durante las últimas dos décadas en la comarca.

La petición se ha formalizado mediante una carta enviada a finales de enero, donde se justifica la recuperación de este partido judicial por derecho histórico preexistente, por el mantenimiento del cuerpo normativo pallarés, por la actividad de la Notaría y del Registro, y por el apoyo de la sociedad civil de la comarca. Entre los firmantes figuran las exsenadoras Anna Azamar y Teresa Rivero, las exdiputadas Carmina Castellví e Imma Gallardo, el exalcalde de Sort Agustí López, el profesor Sebastià Solè i Cot y el historiador Josep Maria Bringué.

El misivo recuerda que el Juzgado de Sort se creó en 1834, como aparte de la reorganización del estado español que rompía el antiguo mosaico de jurisdicciones señoriales, siguiendo la nueva división provincial de 1833. Eso lo convertía en uno de los partidos judiciales fundacionales de la división judicial española moderna, reconociendo la importancia de la capital pallaresa en el Pirineo de aquel tiempo. Su jurisdicción incluía los 15 municipios del actual Pallars Sobirà y el de Torre de Capdella.

La supresión franquista de 1965

Después del triunfo del golpe de estado franquista, el gobierno del momento impulsó una concentración de la administración con una reforma tecnocrática. El 11 de noviembre de 1965, un decreto agregó el Juzgado de Sort al de Tremp, eliminando así su autonomía judicial después de más de un siglo de existencia.

Justicia de proximidad para la montaña

Los impulsores de la iniciativa defienden que la restitución de este partido judicial no sólo representaría la recuperación de un derecho histórico, sino también la necesidad de aproximar la justicia a los ciudadanos de una comarca de montaña. Argumentan que las largas distancias desde la mayoría de poblaciones del Soberano hasta Tremp dificultan el acceso a la administración de justicia. En este sentido, aseguran que "si la justicia lenta no es justicia" y "la justicia lejana tampoco lo es, reclamando una administración judicial más próxima a los vecinos del territorio pirenaico.