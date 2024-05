De Can Niubó al puente de Londres

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

Vive en Bellvís y con 90 años explica que tras la jubilación descubrió la mejor de las aficiones: la construcción de maquetas de edificios históricos con madera reciclada. Josep Arderiu Sabaté empezó hace años como una forma de distraer a sus nietos cuando lo visitaban durante las vacaciones de verano. Le gustó el hecho de trabajar este material y, a poco a poco, fue dando forma a construcciones reconocidas como el edificio de Can Niubó, sede del consell comarcal del Pla d’Urgell, o la iglesia de Santa María de Bellvís. No paró hasta conseguir dos de sus trabajos más elaborados: La Seu Vella de Lleida y la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia de Barcelona “Tardé 700 horas en el primero y en el segundo, 600”, remarca.

En la actualidad ya cuenta con una cincuentena de maquetas terminadas, entre ellas, la capital de Burgos o el puente de Westminster de Londres. Los vecinos de El Poal han podido descubrirlas durante el pasado fin de semana en una exposición que organizó el Consell Parroquial del municipio en la iglesia. El acto inaugural contó con la participación de la historiadora y exdiputada de Vilanova de Bellpuig Montserrat Macià, que destacó la labor técnica y artística de estas maquetas, así como el “amor” con que han sido construidas. El acto también contó la participación del Consell Parroquial y la alcaldesa de El Poal, Estela Lleonart. “Disfruto como un niño pequeño mientras las hago. Es un orgullo. Tengo una familia fabulosa que me ayuda en todo momento. Yo he sido agricultor toda la vida, y muy orgulloso de serlo. Pero tras la jubilación, uno debe tomarse las cosas de otra manera. Así, recomiendo a las personas que se jubilen que no se queden postrados en el sillón mirando la televisión. Deben buscar aficiones, no hay que estarse quieto”, remarca Josep, Pepe, para sus amigos.