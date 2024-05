El nuevo ayuntamiento de Bell-lloc, aparcado 'sine die'

Publicado por Joan Gómez Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bell-lloc ha renunciado a los 370.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) destinados a la construcción del nuevo ayuntamiento debido a la imposibilidad de iniciar las obras y cumplir los plazos previstos para que dicha subvención sea efectiva. Según el alcalde, Carles Palau, la redacción de este proyecto, impulsado por el anterior equipo de gobierno (Bell-lloc es mou), no finalizó hasta mediados de junio de 2023, fecha en que la obra debería haber estado finalizada. Aunque la Generalitat otorgó una prórroga de un año, el proyecto ha recibido informes negativos del departamento de Cultura y la Diputación, entidades que deben pronunciarse al tratarse de un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local.

Por este motivo, el consistorio de este municipio del Pla d’Urgell ha decidido seguir trabajando para corregir este proyecto y tenerlo listo para la próxima convocatoria del PUOSC. La exalcaldesa y actual jefa de la oposición en el consistorio, Rosa Buira (Bell-lloc Avança), criticó que el actual equipo de gobierno haya renunciado a dicha subvención y aseguró que es una “falta de respeto” que no los tuviera en cuenta en la toma de decisiones sobre este equipamiento, ya que es un proyecto iniciado por ellos.El nuevo ayuntamiento está previsto que se ubique en el edificio de La Costereta, cercano a la iglesia local de Sant Miquel, con una inversión de hasta 1,7 millones de euros. Se trata de un edificio histórico fechado en 1902 y que antiguamente acogió las escuelas del municipio. Fue declarado Bien de Interés Local (BCIL), por lo que se deberán conservar tres de las fachadas del inmueble.El proyecto inicial del nuevo consistorio contempla sistemas de eficiencia energética para que el edificio sea 100% autosuficiente. Cabe recordar que el actual ayuntamiento de Bell-lloc d’Urgell, ubicado en la céntrica plaza Major, no reúne las mínimas garantías de accesibilidad, ya que no permite la instalación de un ascensor, por lo que su rehabilitación quedó descartada hace años debido a su alto coste.