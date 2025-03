Asentar el pabellón y abrir el Sindicat

Solucionar las deficiencias estructurales del pabellón municipal de Linyola y ofrecer más servicios a la zona deportiva son los objetivos del consistorio con la construcción de un edificio anexo a este equipamiento para afianzar su estructura y ofrecer un bar, vestuarios y salas para actividades en el área de deportes. El proyecto tendrá una inversión de 1,1 millones. Estos planes cuentan con tres subvenciones que suman 900.000 euros del consejo superior de Deportes (589.304 euros), del departamento de Acción Climática para la eficiencia energética (266.750 euros y de la Diputación (88.000 euros). Según el alcalde, Xavier Alís, con esta actuación global “abordaremos la seguridad del equipamiento, la eficiencia energética, puesto que se instalará un nuevo sistema de climatización con placas solares, y se dotará a la zona de más servicios”, dijo. Está previsto que la licitación se haga en breve y que las obras se puedan iniciar antes de finalizar el año.

Asimismo, el consistorio quiere abordar también la adecuación de la Sala Sindicat, con una inversión de 365.000 euros. La sala, que se ubica encima del consultorio médico en la plaza Planell, no dispone de servicios, climatización, ni de las pertinentes salidas de emergencia, entre otras deficiencias. Alís aseguró que el equipamiento no dispone de certificado de final de obra ni de licencia de actividad, por lo que a principios del mandato se decidió cerrar la sala a cualquier uso y reubicar las diferentes actividades de las asociaciones a otros equipamientos públicos como la sala 1d’Octubre, el pabellón o Cal Formiguera. “Nuestra prioridad es agilizar al máximo la finalización de este equipamiento porque necesitamos espacios como este, aunque no podrá ser hasta 2026”, dijo.

Incrementar la seguridad local, el ahorro energético y de la red de agua

En pocos días el consistorio instalará dos sistemas de seguridad con cámaras lectoras de matrículas en los dos accesos a la localidad que estarán conectadas con un sistema de seguridad de los Mossos d’Esquadra. Se trata de una medida que debe incrementar la seguridad de los vecinos y que actuará como elemento “disuasorio” frente a hechos delictivos, explicó el alcalde, Xavier Alís. El consistorio también contempla la creación de una comunidad energética de autoconsumo para favorecer y minimizar el gasto eléctrico en los edificios públicos, además de dar la posibilidad a los vecinos de formar parte de esta comunidad. Por otra parte, el ayuntamiento contempla la sustitución de los contadores de agua analógicos de los hogares y equipamientos por otros digitales, que permitirán obtener datos de manera más eficiente sobre el consumo, evitar las pérdidas de agua y sectorizar la red de distribución desde la planta potabilizadora. Contempla una inversión de 240.000 euros.