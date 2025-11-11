Más de 1 millón de euros de inversión: Endesa inicia obras en Mollerussa para acabar con los microcortes eléctricos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Endesa ha iniciado este martes los trabajos de refuerzo de la línea de media tensión en Mollerussa con el objetivo de poner fin a los microcortes eléctricos que afectan a la ciudad. La compañía destinará más de 1 millón de euros a esta actuación, que ya se está ejecutando en un tramo de la avenida del Canal y que se alargará durante un semestre, según ha confirmado al alcalde Marc Solsona este martes.

Les obras en la avenida del Canal han obligado a modificar la ubicación de los puestos del mercado semanal. El alcalde ha explicado que esta semana los puestos situados en el tramo entre la escuela de Música y la rotonda de la carretera de Miralcamp se han recolocado en varios espacios vacíos del recorrido habitual. No obstante, a partir de la próxima semana, los puestos afectadas se instalarán provisionalmente en el otro lado de la avenida para garantizar la continuidad del servicio.

El concejal de Obra Nueva, Josep Maria Garrofé, ha detallado que las actuaciones se realizarán de manera escalonada para minimizar el impacto y evitar que los cortes afecten a varias calles simultáneamente. Esta planificación busca reducir las molestias a los vecinos y comerciantes durante el medio año que durarán las intervenciones.

Modernización de las infraestructuras de agua potable

Paralelamente, el Ayuntamiento de Mollerussa ha puesto en marcha también esta misma semana las obras para renovar las cañerías de suministro de agua potable en cuatro zonas diferentes de la ciudad. Estas actuaciones, con un presupuesto de 202.167 euros, han sido adjudicadas a la empresa Construccions i Rebaixos SL, que dispone de un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos incluirán la instalación de cerca de 900 metros de nuevas cañerías en diferentes puntos estratégicos: la calle de Aragón, la travesía entre la avenida de Les Garrigues y la avenida del Canal, la avenida de Pau Casals y la carretera de Miralcamp, y la calle de Lluís Millet. El proyecto cuenta con una subvención significativa de la Diputación de Lleida, que cubre el 75% del coste total, mientras que el 25% restante será financiado con fondos propios del consistorio municipal.