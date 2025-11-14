El ayuntamiento de Mollerussa empieza la limpieza urgente de los excrementos de estorninos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mollerussa ha iniciado este viernes una actuación urgente de limpieza y desinfección en la avenida del Canal para hacer frente a los efectos de la masiva presencia de estorninos que se ha registrado en la zona. Les bandadas de estos pájaros han vuelto a escoger los árboles de este sector como a punto de descanso, provocando importantes molestias entre los vecinos a causa de los excrementos, la suciedad acumulada y el ruido constante.

La concentración de estas aves resulta especialmente visible a partir de las cinco de la tarde y durante las primeras horas de la mañana, momentos en que los estorninos se reúnen en los árboles de la avenida. Ante esta situación, el consistorio ha activado un dispositivo reforzado que incluye la limpieza intensiva del pavimento y la desinfección de los puntos más afectados. Además, en los próximos días se realizará una poda selectiva con el objetivo de reducir los espacios que utilizan las aves como dormideros.

Les actuaciones de limpieza han sido adjudicadas a la empresa Parques y Jardines de Cataluña SL, con un presupuesto de 18.126 euros. Hay que destacar que el problema con los estorninos se repite cada otoño en Mollerussa desde hace años, y que el consistorio ha implementado varias estrategias para intentar alejarlos de las zonas urbanas.

Medidas anteriores contra los estorninos

Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Mollerussa ha probado varias técnicas para echar estas aves migradoras, incluyendo el lanzamiento de petardos, podas intensivas de los árboles y la instalación de altavoces que emiten sonidos de depredadores naturales. Estas medidas, sin embargo, han tenido un éxito limitado, ya que los estorninos siguen escogiendo determinadas zonas de la ciudad para establecer a sus dormideros temporales.