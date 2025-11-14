Detienen a tres personas que se disfrazaban de trabajadores para robar cobre en el Palau d'Anglesola

SEGRE
Dos hombres, de 29 años, y la mujer, de 20, hacían ver que estaban subcontratado por una empresa para robar cobre a plena luz del día

La furgoneta que utilizaban los detenidos, cargada de cables de cobre.Mossos d'Esquadra

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a tres personas por, presuntamente, estar robando cables de cobre al Palau d'Anglesola. Los hombres, de 29 años, y la mujer, de 20, se hacían pasar por trabajadores de una empresa que los habría subcontratar para sustraer el cobre a plena luz del día.

Pasó hacia las 12 del mediodía, cuando una patrulla vio a tres personas que iban uniformadas como si fueran trabajadores de una empresa y que hacían tareas "de mantenimiento". Los agentes encontraron la furgoneta que utilizaban los sospechosos llena de cables de cobre y con herramientas que se utilizan normalmente por este tipo de robos: una taladradora, un destornillador, una sierra y un generador eléctrico, entre otros.

Los agentes decidieron detener a los tres sospechosos y, una vez en comisaría, confirmaron que no trabajaban para ninguna empresa de este tipo. Los detenidos, uno de los cuales ya tiene antecedentes, pasarán a disposición judicial este viernes a Lleida.

