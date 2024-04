«El libro es una excusa para entrar en los pueblos y hablar del país»

Publicado por Xavi Santesmasses Verificado por Creado: Actualizado:

¿Qué puede contar sobre el libro de poemas que ha publicado?

De hecho, este poemario lo he publicado con un doble objetivo: por un lado, homenajear a los miles de represaliados por el procés que los políticos parece que quieran aparcar en el olvido, y por otro, el libro es una excusa para poder entrar en los pueblos y hablar con la gente sobre la situación que atraviesa el país. En el fondo, pongo de relieve la necesidad de mantener viva la esperanza en la independencia. De hecho, yo no conozco a ningún independentista que lo haya dejado de ser, aunque sí que hay muchos que con la nueva situación política se sienten decepcionados.

¿A qué dedica el contenido?

Es una recopilación de los poemas que he escrito desde 2017 hasta hoy. Son letras que se han recitado, musicado y cantado por las calles y plazas de toda Catalunya como es el caso del Himno de la Meridiana de Barcelona. Son cantos de libertad que se resumen diciendo que la lucha continúa. Si bien los CDR y la Assemblea Nacional Catalana están en horas bajas, los catalanes tenemos el deber seguir trabajando en lo que creemos.

¿De qué manera?

Pues en mi caso presentando el libro por todo el país para generar coloquios con la gente de los pueblos. La propuesta ha tenido muy buena respuesta ya que llevo más de una docena de presentaciones. Además, tengo que decir que la gente del mundo del teatro ha sido sensible con la iniciativa y gracias a actores como Lloll Bertran, Celdoni Fonoll, Pepa Arenós o Manel Barceló he conseguido espacios en las plazas y teatros para recitarlos. Es todo un honor. El mismo prólogo del libro lo ha hecho la actriz Carme Sansa. También he conseguido el apoyo solidario del editor de Tremp Josep Maria Orteu, que ha publicado el poemario sin pedir nada a cambio. El volumen y la propuesta que estoy llevando a cabo es un homenaje a toda la gente que continuamos pensando que vale la pena seguir.

Pero la situación ya no es la misma que en 2017.

No, pero si lográramos que todos estuviéramos unidos yo creo que podemos volver a serlo. El libro pretende precisamente levantar los ánimos. Si hoy voy a un pueblo a hacer una conferencia vendrá poca gente, no soy tan conocido. Pero si presento un libro a favor de los represaliados la cosa es diferente, mi nombre queda en un segundo plano y el tema llena la sala. Una vez te pones a hablar con la gente te das cuenta de que todos tienen ganas de saber, de hablar, de decir lo que piensan. La gente está cansada de esperar lo que los políticos no consiguen defender.

¿Hay poemas dedicados a personas represaliadas?

Sí, claro. Los represaliados no son solo los 400 para los que se pide la amnistía, son miles. Mis letras hablan des de el rapero Pablo Hasél, del joven madrileño Dani Gallardo que en 2019 fue perseguido por solidarizarse con la independencia, de Adrià Sans, de la Operació Junts o de Joel, uno de los hackers de Anonymus que facilitó que en 2017 pudiéramos votar y que ahora le piden 20 años de cárcel.

Hábleme del título del libro ‘Oda a la Pàtria’

Es una provocación para reivindicar el patriotismo de la gente. El fondo de la tapa es una imagen sacada de uno de los actos del procés en que está ardiendo la plaza Urquinaona.

¿Dónde más le haría ilusión presentar el libro?

Por una parte, en Perpinyà: esa gente nos guardaron las urnas para que pudiéramos votar, y por otra, en València, donde hay mucha gente que lo merece.