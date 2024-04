Fredi Bentanachs: «El llibre és una excusa per entrar als pobles i parlar del país»

Què pot explicar sobre el llibre de poemes que ha publicat?

De fet, he publicat aquest poemari amb un doble objectiu: d’una banda, homenatjar els milers de represaliats pel procés que els polítics sembla que vulguin aparcar en l’oblit, i de l’altra, el llibre és una excusa per poder entrar als pobles i parlar amb la gent sobre la situació que travessa el país. En el fons, poso en relleu la necessitat de mantenir viva l’esperança en la independència. De fet, jo no conec cap independentista que ho hagi deixat de ser, encara que sí que n’hi ha molts que amb la nova situació política se senten decebuts.

A què dedica el contingut?

És una recopilació dels poemes que he escrit des del 2017 fins avui. Són lletres que s’han recitat, musicat i cantat pels carrers i places de tot Catalunya com és el cas de l’Himne de la Meridiana de Barcelona. Són cants de llibertat que es resumeixen dient que la lluita continua. Si bé els CDR i l’Assemblea Nacional Catalana estan en hores baixes, els catalans tenim el deure de continuar treballant en el que creiem.

De quina manera?

Doncs en el meu cas presentant el llibre per tot el país per generar col·loquis amb la gent dels pobles. La proposta ha tingut molt bona resposta ja que porto més d’una dotzena de presentacions. A més, he de dir que la gent del món del teatre ha estat sensible amb la iniciativa i gràcies a actors com Lloll Bertran, Celdoni Fonoll, Pepa Arenós o Manel Barceló he aconseguit espais a les places i teatres per recitar-los. És tot un honor. El mateix pròleg del llibre l’ha fet l’actriu Carme Sansa. També he aconseguit el suport solidari de l’editor de Tremp Josep Maria Orteu, que ha publicat el poemari sense demanar res a canvi. El volum i la proposta que estic portant a terme és un homenatge a tota la gent que continuem pensant que val la pena seguir.

Però la situació ja no és la mateixa que el 2017.

No, però si poguéssim fer que tots estiguéssim units jo crec que podem tornar a ser-ho. El llibre pretén precisament aixecar els ànims. Si avui vaig a un poble a fer una conferència vindrà poca gent, no soc tan conegut. Però si presento un llibre a favor dels represaliats la cosa és diferent, el meu nom queda en un segon pla i el tema omple la sala. Una vegada et poses a parlar amb la gent t’adones que tots tenen ganes de saber, de parlar, de dir el que pensen. La gent està cansada d’esperar el que els polítics no aconsegueixen defensar.

Hi ha poemes dedicats a persones represaliades?

Sí, clar. Els represaliats no són només els 400 per als qui es demana l’amnistia, són milers. Les meues lletres parlen des del raper Pablo Hasél, del jove madrileny Dani Gallardo que el 2019 va ser perseguit per solidaritzar-se amb la independència, d’Adrià Sans, de l’Operació Junts o del Joel, un dels hackers d’Anonymus que va facilitar que el 2017 poguéssim votar i que ara li demanen 20 anys de presó.

Parli’m del títol del llibre ‘Oda a la Pàtria’

És una provocació per reivindicar el patriotisme de la gent. El fons de la tapa és una imatge treta d’un dels actes del procés en què crema la plaça Urquinaona.

On més li faria il·lusió presentar el llibre?

D’una banda, a Perpinyà: aquesta gent ens van guardar les urnes perquè poguéssim votar, i per una altra, a València, on hi ha molta gent que s’ho mereix.