El incendio en Granyena de Segarra corta la A-2 y obliga a confinar vecinos

Los Agents Rurals calculan que el fuego que se ha declarado a las 13:27h en Granyena de Segarra ya ha afectado a unas 310 hectáreas, buena parte en espacio natural protegido: 216 agrícolas, 92,81 forestales y 0,45 urbanas, incluyendo alguna edificación. Unas 170 hectáreas corresponden a Granyanella, unas 100 en Cervera y unas 30 en Granyena.

Los Bombers de la Generalitat han levantado el confinamiento de la ciudad de Cervera, pero lo mantienen en Granyanella, la Curullada y Fonolleres. Además, esperan en las próximas horas parar el fuego de vegetación en la autovía A-2 gracias también al frenar el viento. Lo han explicado la cabeza de Intervención de los Bomberos, Ricard Expósito, y la delegada de la Generalitat en Lleida, Núria Gil.

Desde el inicio del fuego en Granyena de Segarra a las 13.27 horas por el incendio de un turismo de un campesino en un campo, las llamas han avanzado unos 5,5 kilómetros y han abarcado un perímetro de 12 kilómetros y 400 hectáreas.

En el lugar trabajan unos 290 bomberos, con 86 vehículos terrestres y 12 medios aéreos, en más ADF y GPIF. Expósito ha explicado que el fuego ha corrido bastante por los campos de cereales todavía para recoger e impulsado por el viento.