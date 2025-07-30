Un corte de cable deja Sant Guim sin internet ni teléfono cuatro días

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un corte de cable de fibra ha dejado gran parte del municipio de Sant Guim de Freixenet sin teléfono (ni móvil ni fijo) y conexión a internet desde el pasado sábado. La situación ha provocado las quejas de vecinos, negocios, empresas y del ayuntamiento.

El alcalde, Francesc Lluch, lamentó “llevar cuatro días incomunicados y acumular pérdidas importantes”. Añadió que el consultorio médico se ha trasladado a Cervera al no poder trabajar en el pueblo. Afirmó que es una “vergüenza” que en pleno siglo XXI aún haya estas incidencias, que en Sant Guim se han convertido en “habituales”, ya que es la segunda vez en un mes. Lluch contactó con la delegada del gobierno en Lleida, Núria Gil, que, como el ayuntamiento, también contactó con Movistar para pedir explicaciones.

Por su parte, fuentes de Movistar reconocieron que hubo un corte de un cable de la fibra óptica y explicaron que están trabajando desde el sábado para repararlo. El problema es que el corte se encuentra en una finca privada y están haciendo las gestiones para poder acceder a ella.