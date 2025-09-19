Los Mossos reabren la oficina de atención ciudadana de Guissona después de diez años

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra han reabierto la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de Guissona después de diez años para que los vecinos puedan llevar a cabo trámites o denuncias por delitos leves sin necesidad de tener que desplazarse a Cervera. Desde inicios de septiembre, se ha puesto en marcha este servicio que abrirá una vez por semana sin cita previa, los jueves de 10 a 13 horas en el espacio La Caserna, en la avenida de Cervera. Los agentes compartirán las dependencias con los vigilantes municipales de Guissona.

El alcalde, Jaume Ars, expresó que están “muy contentos” de recuperar el servicio después de mucho tiempo de trabajo junto al grupo de Esquerra Republicana: “Ha sido consensuado con todos los partidos políticos del ayuntamiento”, y añadió que desde el consistorio trabajan para que Guissona “esté dotada de buenos servicios para cubrir las necesidades de los ciudadanos”.

Por su parte, el subinspector subjefe del Àrea Bàsica Policial (ABP) Segarra-Urgell, Ferran Llanses, explicó que los vecinos podrán denunciar hechos leves como hurtos, daños, pérdidas o robos con fuerza, entre otros. También se gestionarán autorizaciones, perdidas de documentación, inicio o derivación de diligencias cuando sea necesario o asesoramiento en temas de seguridad. Aun así, puntualizó que los hechos delictivos más especializados o que requieran de un abogado por parte de la víctima se derivarán a la comisaría de Cervera.

Desde Mossos destacan que se trata de un servicio más para acercarse a la ciudadanía, pero recuerdan que “Guissona es un municipio muy importante para nosotros” donde se desplazan patrullas durante todo el día y la noche. Los agentes también cubren el mercado semanal y activan los servicios de orden público siempre que hay un evento extraordinario.

Hace diez años, Guissona tenía una oficina de los Mossos en la plaza Vell Pla donde los agentes se desplazaban una vez por semana con cita previa. Cabe recordar que el pleno de Guissona del pasado mes de febrero aprobó una moción de ERC para recuperar la oficina de Mossos. El consistorio había puesto de manifiesto que otras localidades como Aitona, Artesa de Segre o Pons, con una población inferior a Guissona, que cuenta con casi 8.000 habitantes, disponían de este servicio.