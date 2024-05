Aprobado el proyecto de un centro para Fruiturisme

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Aitona ya ha comenzado a tramitar la construcción de un Centre d’Interpretació del Fruiturisme y un mirador a cielo abierto, una infraestructura turística que permitirá descubrir el territorio, así como tener un espacio experimental sobre la fruta donde se explicará la iniciativa relacionada con la floración de los frutales. El consistorio ya ha aprobado el primer proyecto que supondrá una inversión de 507.901 euros procedentes de fondos europeos. Las obras tendrán que estar listas para 2026 para no perder las ayudas de la UE. Según la alcaldesa, Rosa Pujol, “lo que buscamos es dar valor al paisaje y a la gastronomía relacionada con la fruta dulce, pero no solo desde un edificio cerrado, sino también abierto a la naturaleza”. Se trata de una iniciativa que se ejecuta en suelo no urbanizable por lo que dicho proyecto tendrá que pasar por la comisión de Urbanismo de la Generalitat. “En estos momentos estamos abordando el proyecto básico, aseguró”. La finca donde se ubica está situada sobre una colina en la partida de Serra Llarga a la que se accede mediante caminos peatonales y en bicicleta ya existentes y que se acondicionarán y señalizarán. También está prevista la instalación de un punto de bike kitchen (carga y reparación de bicis) en la plaza del polideportivo. La señalización indicará los diferentes recorridos. El mirador de madera abierto de planta baja y primer piso se hará aprovechando la topografía existente. Dispondrá en la planta baja de un estacionamiento de bicicletas y en la primera planta se colocarán paneles explicativos del paisaje así como unas gradas para disfrutar del entorno.

Por otra parte, en la zona polideportiva se colocarán puntos de reparación y recarga de bicis eléctricas y también de BTT ya que será el punto de partida hacia el mirador. La población cerró a finales de marzo una nueva campaña de Fruiturisme, en la que estiman haber superado los 25.000 visitantes a los campos de los frutales floridos con el típico color rosado. La alcaldesa aseguró que la iniciativa, que se puso en marcha hace más de 10 años, genera en la población unos 400.000 euros y ha permitido la creación de otros negocios de restauración y casas rurales, lo que ha comportado un revulsivo para la economía local.