Aragonès acusa a Illa de igualar a Cs

Justo en el ecuador de la campaña electoral, el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, visitó la capital de Ponent acompañado por el presidente de su partido, Oriol Junqueras, y por la cabeza de lista de los republicanos por Lleida, Marta Vilalta. Los de ERC aprovecharon que el acto central de partido tenía lugar en la plaza Sant Joan para pasear antes por el Eix Comercial y hablar con vecinos y comerciantes de la zona.

En su discurso, el candidato de ERC acusó al candidato socialista, Salvador Illa, de menospreciar el catalán y recordó que se refirió a la ciudad como ‘Lérida’ y que recientemente habló también del ‘Bajo Llobregat’. En la misma línea, afirmó que “propone lo mismo que Arrimadas, habla como Arrimadas y será jefe de la oposición como Arrimadas”. Además, se comprometió a conseguir un referéndum reconocido internacionalmente; una financiación singular y reforzar el estado del bienestar y el catalán. Por su parte, Vilalta, que lució una camiseta donde se podía leer Es diu Lleida, recordó algunos de los logros conseguidos por el actual Govern –ahora en funciones– como “la inversión histórica en el Arnau de Vilanova, ayudas a la payesia o más frecuencias en la línea de tren de Cervera”. La candidata por Lleida hizo un llamamiento a las urnas a “los independentistas, los progresistas, las mujeres y los feministas” al mismo tiempo que defendió la necesidad de un nuevo sistema de financiación justo y singular. “No es un privilegio”, remarcó. Advirtió sobre el riesgo de “dejar el catalán en manos del PSC” y defendió el trabajo que su Govern ha hecho por la lengua. “Hemos creado la plataforma 3cat, recuperado el canal Súper 3 y conseguido más títulos en catalán que nunca en plataformas”, aseguró.En cuanto a Junqueras, puso en valor la trayectoria de su partido y los hitos conseguidos. “Somos una organización política con 93 años de historia y ningún caso de corrupción”, exclamó Junqueras, que aseguró que fueron los militantes de ERC los que hicieron posible el referéndum del 2017 al llevar las urnas. También intervino en el acto Montse Bergés, delegada del Govern en Lleida y número 3 por Lleida, que dijo que “en estos tres años hemos revertido todos los recortes y tenemos ahora más profesores, Mossos, sanitarios e industrialización que nunca antes”. Y aunque de forma telemática desde Ginebra, la secretaria general de ERC Marta Rovira, también intervino en el acto en Lleida, y aseguró que su partido trabajará por los derechos de la payesía al mismo tiempo que acusó a Junts y PSC de embusteros. “Aquí dicen una cosa mientras que en Europa, donde deben luchar por todos, votan a favor de los tratados de libre comercio”, dijo Rovira. Finalmente, Marc Martínez, portavoz de Jovent Republicà y el décimo de la lista de ERC en Lleida, señaló que “solo cuando ERC lidera Catalunya avanza en derechos sociales y en la independencia” e hizo un llamamiento a todos los jóvenes para que vayan a votar el domingo día 12 de mayo.

Durante el acto de ERC en Lleida, medio centenar de funcionarios de prisiones protagonizaron una protesta para reclamar más seguridad en las cárceles. Lo hicieron con gritos, silbidos y carteles y camisetas con el lema Tots som Núria, en recuerdo de la cocinera asesinada el pasado mes de marzo en la carcel de Mas d’Enric por un reo (Tarragona). En su turno, Junqueras replicó que “si no me hicieron callar los jueces del Supremo, no lo hará nadie”, aunque defendió la libertad de expresión y siguió su discurso a pesar de los silbatos.

