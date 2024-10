Veinte ladrones multirreincidentes acumulan 692 antecedentes en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Hombre de 36 años y con 33 antecedentes policiales en sus espaldas. Este es el perfil medio de los 20 delincuentes multirreincidentes que acumulan más arrestos en las comarcas de Lleida, la mayoría por robos. Los cuerpos policiales son conscientes de la alarma que eso genera. Muchas voces piden condenas más duras para combatir este fenómeno.

Veinte delincuentes acumulan un total de 692 antecedentes policiales en las comarcas de Lleida, según datos de los Mossos d’Esquadra facilitados a este periódico. Encabezan el ranking de los denominados multirreincidentes. Por su parte, la Guardia Urbana de Lleida ya ha detenido este año a 38 reincidentes, uno de ellos en siete ocasiones. Este fenómeno se ha convertido, junto con el aumento de armas blancas en la vía pública, el cultivo y el tráfico de marihuana y las estafas, en los principales problemas que abordan a diario los cuerpos policiales. Muchas voces reclaman, no solo un cambio en el Código Penal para el endurecimiento de las condenas, si no más celeridad y efectividad de la justicia para atajar la problemática. La sensación ciudadana es que estos delincuentes actúan sintiéndose impunes porque a las horas de ser detenidos volverán a pisar la calle.

¿Qué tipo de delitos cometen estos individuos? El subinspector Jordi Fadurdo, jefe de la Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra en el Segrià, afirma que “se trata principalmente de delincuencia común que se dedica a los robos al descuido de carteras, móviles y objetos de valor, a robos en el interior de vehículos y robos violentos de baja intensidad como tirones. ¿Por qué son estos delitos? Porque son muy fáciles de cometer y no requieren preparación”. En este sentido, afirma que “en los últimos meses hemos detectado un aumento de robos en vehículos. Por eso es muy importante no dejar nada de valor dentro de los coches y, especialmente, que no esté a la vista”. Otro consejo es dejarlo en zonas iluminadas.

Del ‘top-20’ de multirreincidentes, hay 19 hombres y una mujer. La media de edad es de 36 años y de 33 delitos acumulados. El de mayor edad tiene 51 años y acumula 78 arrestos mientras que el más joven tiene 20 y ya acumula 33. En estos momentos, diez de ellos están encarcelados y otros cuatro tienen prohibiciones impuestas por un juez: dos de ellos no pueden acercarse a supermercados, el tercero tiene prohibido acceder a un estanco de tabaco y el cuarto no puede entrar en Cervera. En este sentido, el subinspector Fadurdo explica que “vamos analizando los casos periódicamente y sabemos quiénes están libres o en prisión y por dónde se mueven para intentar evitar que delincan de nuevo”. Por su parte, el intendente de la Guardia Urbana de Lleida, Josep Ramon Ibarz, explica que “el hurto es el rey de los delitos. A veces se convierte en un robo violento si el ladrón es descubierto, ya que entonces puede agredir a la víctima”. En la capital del Segrià, una de cada tres detenciones se producen en el Barri Antic y el Eix Comercial, que al ser una zona de mucha afluencia de ciudadanos y con un amplio tejido comercial se convierte en un escenario ideal para los cacos.

Las administraciones están preocupadas. En este sentido, la tercera teniente de alcalde y concejala de Seguridad de Lleida, Cristina Morón, comenta que “la reincidencia nos preocupa mucho porque genera inseguridad entre la ciudadanía y, a la vez, frustración entre los agentes porque ven que su esfuerzo y dedicación no sirve para nada en muchos de estos casos”.

Tanto Mossos como Urbana han tomado cartas en el asunto y han incrementado el patrullaje, no solo para arrestar a los delincuentes sino como efecto disuasorio. Es lo que ha ocurrido en l’Horta, donde entre finales del año pasado y principios de este se registraron varias oleadas de robos, algunos de ellos asaltos violentos con sustracción de armas y con víctimas heridas. Durante la primavera se activó un plan de vigilancia conjunto que ha supuesto un incremento de las detenciones y un descenso de los robos. Pese a ello, tanto el inspector Fadurdo como el intendente Ibarz recuerdan que “es muy difícil que no se registren nuevos casos”. Este último recuerda que “l’Horta son 400 kilómetros en caminos, la distancia de Lleida a Burgos”. Añade que esta misma semana, junto con la Guardia Civil, han desarrollado una de los mayores operativos contra los robos agrícolas en Lleida y La Franja. Se han resuelto decenas de casos.

Más vigilancia y controles para combatir la criminalidad

Los Mossos y la Guardia Urbana, en un control para detectar armas blancas el 27 de septiembre en el Barri Antic de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Este último año se ha registrado un aumento de incidentes con armas blancas, ya sean peleas con apuñalamientos o asaltos violentos. No solo en Lleida, también en el resto de Catalunya. Por ello, desde hace dos semanas se ha ampliado el conocido como Pla Daga para el control de tenencia y uso de armas blancas con el objetivo de prevenir hechos delictivos en este ámbito. Se ha traducido en controles policiales aleatorios en zonas de ocio, transporte público o cerca de escuelas con identificación y registros a ciudadanos. Si hasta ahora se centraba en detectar armas blancas cuando había algún incidente violento, el nuevo plan quiere detectar la tenencia antes de que haya incidentes a través de estos controles policiales aleatorios.

Lo describió el viernes de la semana pasada el jefe de la región policial de Ponent de los Mossos, el comisario Josep Maria Estela, durante un control conjunto de la Policía Autonómica y la Guardia Urbana en el Barri Antic de Lleida con motivo de las Festes de la Tardor: “Queremos frenar la presencia de armas blancas en la vía pública. Tolerancia cero, por este motivo vamos a controlar más”. Estela quiso lanzar un mensaje a los jóvenes: “Llevar una navaja encima no es una buena idea porque las consecuencias pueden ser graves, ya que puede ser utilizada contra uno mismo e incrementar la violencia de una pelea”.

El aumento de los controles se tradujo en decenas de armas blancas requisadas durante un fin de semana en las comarcas de Ponent y del Pirineo. Según informaron los Mossos d’Esquadra, en la región policial de Ponent se llevaron a cabo 50 actuaciones y se requisaron 9 armas blancas y un instrumento peligroso. En el Pirineo, se intervinieron 14 armas y dos instrumentos peligrosos. Estas se suman a las 240 armas blancas requisadas entre los meses de enero y agosto de este año en la demarcación de Lleida. Es decir, una al día, sin contar las decomisadas por otros cuerpos policiales. El intendente de la Urbana, Josep Ramon Ibarz, asegura que “los ciudadanos deben saber que, en según qué espacios, no se puede llevar navajas, porque pueden ser sancionados”. Y no solo cuchillos, en Catalunya en el último fin de semana los policías decomisaron bates de béisbol, esprais de defensa, barras de hierro, palos de madera, una pistola eléctrica y un puño americano. En cuanto a las armas blancas, destacan cuchillos, navajas de varios tipos y tamaños, machetes, puñales o cúters. El plan prevé sanciones más duras, con multas de 600 a 30.000 euros, especialmente entre los que reincidan. Desde los Mossos d’Esquadra también recordaron que en 2023 el 50% de los incidentes con armas blancas se produjeron en la vía pública mientras que este año la cifra había subido hasta un 73%. Queda mucho trabajo por hacer.

Josep Ramon Ibarz, intendente Guardia Urbana Lleida: "L'Horta de Lleida son 400 kilómetros en caminos"

Josep Ramon Ibarz.Amado Forrolla

¿Qué zonas de la ciudad son más sensibles y registran más delitos?

El Eix Comercial es una de ellas, sobre todo porque es donde se dan más hurtos, que es el delito rey y puede convertirse en un robo violento. Entre el Eix y el Barri Antic hacemos el 30 por ciento de las detenciones.

Desde la primavera han desplegado un importante dispositivo en l’Horta. ¿Está funcionando?

Sí. Solo hay que ver este último operativo junto con la Guardia Civil, cuya investigación empezó en l’Horta. También debemos decir que el delincuente no tiene fronteras y un día roba en Lleida y al siguiente puede estar robando en Aragón. Además, solo en l’Horta hay 400 kilómetros de caminos.

Desde hace unas semanas se han incrementado los controles para detectar armas blancas. ¿Hay un aumento de navajas en la vía pública?

Sí. Hemos incrementado las denuncias por posesión. El mensaje es muy claro, no se puede llevar navajas encima en según qué entorno.

"Vendemos y a la vez, tenemos que hacer de vigilantes". Los comerciantes del Eix, principales víctimas de los asaltos

El Eix Comercial de Lleida es una de las zonas con más afluencia de personas y, en consecuencia, uno de los puntos que registran más robos, tanto a ciudadanos como a comerciantes. Se trata de uno de los puntos donde tanto Guardia Urbana como Mossos d’Esquadra destinan más recursos. Aun así, se producen muchos robos y hurtos a lo largo de los establecimientos que hay en sus cuatro kilómetros. “Una patrulla puede estar en la calle Major y, en ese mismo momento, se puede estar produciendo un robo en Sant Antoni”, explica Montse Eritja, presidenta de la Federació d’Associacions de Comerciants de l’Eix Comercial. Eritja lamenta que “nos dedicamos a vender pero, a la vez, estamos haciendo de vigilantes. En ocasiones, me sucede que estoy atendiendo a un cliente y entra una persona sospechosa en la tienda y ya me pongo en la puerta para que no me roben”. En este sentido, explica que “los ladrones se colocan a escasos metros de los establecimientos y debes estar alerta en todo momento. Incluso se te encaran. Se sienten impunes”. Las cadenas o tiendas de grandes marcas se han visto obligadas a poner personal de seguridad para evitar ser víctimas de robos a diario. Aun así, los ladrones consiguen arrancar con imanes las alarmas que llevan las prendas de ropa u otros objetos. Otro inconveniente es el proceso por el que deben pasar tras ser víctimas de asaltos, con la presentación de la correspondiente denuncia y todos los trámites que ello comporta.

Cristina Morón, conejala seguridad Paeria"Genera inseguridad a los vecinos y frustra a los policias"

Cristina Morón. Amado Forrolla

¿Están preocupados por la multirreincidencia?

Sí. Nos preocupa por dos motivos. Por una parte porque provoca inseguridad en la ciudadanía y, por la otra, por la frustración para los agentes por los esfuerzos que dedican. Se juegan su integridad física y ven que su trabajo no sirve para nada.

¿El gobierno municipal ha tomado medidas?

Sí. Desde el minuto 0. A nivel policial con un incremento de los patrullajes y también hemos anunciados que nos presentaremos como acusación contra estos delincuentes.

Han abierto dos centros operativos de la Urbana en la Mariola y en el Barri Antic. ¿Qué valoración hacen?

Muy positiva. Por ejemplo, en la Mariola, donde hace más tiempo, el resultado es muy bueno porque han bajado tanto los delitos como los conflictos. Es muy importante el trabajo comunitario y mejora la comunicación con los vecinos.

Antònia Martí: "Se necesita más medios y luchar contra la exclusión"

Antònia Martí, decana del Colegio de la Abogacia de Lleida.

Antònia Martí, decana del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, explica que, “según el Balance 2022-2024 del departamento de Justicia, la tasa de reincidencia penitenciaria en adultos se ha reducido del 30,2% en 2014 al 21,2% en 2020”, y añade que “actualmente, 8 de cada 10 personas que salen de prisión no vuelven a entrar”. Martí asegura que “el eco social y mediático generado últimamente se dirige más al conocido como multireincidencia, especialmente en delitos económicos como los robos o hurtos, por ejemplo de móviles, que a pesar de no suponer un gran valor económico, sí supone un trasiego en el día a día de la persona por haberse convertido en una herramienta imprescindible. Tanto la reincidencia en la comisión impune de quienes no son detenidos, como la reincidencia policial por detenciones reiteradas que, por varios motivos, no terminan con el cumplimiento de una pena, genera mucha inseguridad e impotencia”.

Martí analiza que “estos ‘maestros de la delincuencia’ han encontrado su medio idóneo en la falta de recursos de la administración de justicia, que debe destinarlos a delitos contra derechos fundamentales como la vida, la integridad o la libertad, y en la sobrecarga burocrática”. Además, “teniendo en cuenta que muchos de estos actos se consideran delitos leves, lo deja, de nuevo, a la carga motivadora del juzgador en base al principio de agravante de la responsabilidad penal”.

Esta situación, en opinión de la decana del Colegio de la Aboghacía leridana, clama esfuerzos y plantea soluciones multidisciplinares que incluyan “propuestas legislativas, con simultánea aportación de recursos por el ámbito de la justicia para poder aplicarlas, y herramientas desde la prevención y la reinserción que aborden también los factores vinculados, como la pobreza y la exclusión”. De esta forma, “nada serviría incluir en el Código Penal la aplicación automática de agravante de reincidencia a todo tipo de delitos de la misma naturaleza, si el juzgado que debe instruir y resolver no tiene medios para hacerlo capaz de tratar a todos los asuntos en tiempo razonable que no provoque la prescripción”. Según la decana de la abogacía leridana, la solución tampoco puede pasar por dotar de recursos públicos sin fin, “con el coste que eso comportaría si mantenemos el actual elevado volumen de judicialización de conflictos y situaciones”, sino que hay que abordar también la prevención y la reinserción y luchar contra la exclusión.

Jordi Fadurdo, subinspector de Mossos: "Hay un repunte de robos en el interior de vehículos"

Jordi Fadurdo. - JORDI ECHEVARRIA

¿En qué delitos se da más la reincidencia?

En la delincuencia común, principalmente hurtos (los robos al descuido), robos en vehículos y robos con violencia de baja intensidad como tirones de bolso o de móviles.

¿Han detectado si alguno de ellos se ha incrementado?

El robo en interior de coches. En los últimos meses se han producido varias oleadas. Es, por decirlo llanamente, un robo fácil de cometer. Para ello recomendamos a la ciudadanía que no deje nada de valor dentro de sus vehículos

¿Hacen un seguimiento de los reincidentes?

Por supuesto. Sabemos si ingresan o no en prisión y si salen de la cárcel porque, lamentablemente, su modus vivendi es delinquir.

¿Es lógico que la ciudadanía se sienta insegura?

Sí, es lógico porque es una sensación subjetiva y nosotros luchamos para que no haya inseguridad y ser más eficaces. Por ejemplo, en l’Horta, con la Urbana, hemos conseguido una disminución de robos.