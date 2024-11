Educación solo ampliará, por ahora, el comedor escolar

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

El delegado de Educación en Lleida, Rubén Mansilla, aseguró ayer que la conselleria ya tiene presupuestados 500.000 euros para la ampliación del comedor de la escuela de Rosselló, una solución que no satisface ni a los responsables de la Associació de Families d’Alumnes (AFA), ni a la directora del centro que ayer se reunieron con él. Según la presidenta de la AFA, Núria Jordana, las reivindicaciones del pueblo van más allá y no solo reclaman la remodelación del comedor si no de toda la escuela “ya que este es solo uno de los problemas que provoca la falta de espacio de un edificio adaptado para una línea cuando en la actualidad hay dos con más de 260 alumnos”. En este sentido, Jordana remarcó que el delegado tomó conciencia del las deficiencias y de que se exige una escuela nueva o la ampliación de las actuales dependencias. “Hay terrenos anexos suficientes propiedad del ayuntamiento dispuesto a cederlos a Educación para construir nuevas dependencias. Entendemos que un colegio nuevo puede demorarse, pero hay más opciones”, explicó Jordana. La presidenta del AFA puntualizó que se ha creado una plataforma para exigir mejoras y que mantendrá las movilizaciones en caso de que la conselleria no se comprometa a continuar con las negociaciones e informar con regularidad tanto a la AFA, al ayuntamiento y al centro.

Tres generaciones han estudiado en el colegio

“Mi madre tiene 74 años y fue a esta escuela, yo tengo 47 y también fui. Ahora van mis hijos y al paso que vamos también mis nietos. Se nos ha quedado pequeña y habría que hacer una reforma integral o construir una nueva”. Así argumenta David Manjón las reivindicaciones de los vecinos que exigen a Educación un nuevo centro. “Me acuerdo que arriba estaban los pisos de los maestros que llegaron a vivir en el edificio. Con el tiempo marcharon y las viviendas sirvieron para dar espacio al colegio. Es una construcción antigua que no está lista para estos tiempos, sobre todo en climatización. Tenemos ventiladores en verano pero esta no es la solución. Por otra parte, se tuvo que desmantelar el aula de informática para dar espacio a las clases, y los niños de I-3 hacen la siesta en el gimnasio. Además, en el comedor no se cabe”. Estas son algunas de las exigencias que los vecinos dejaron explícitas en las pancartas que se elaboraron el pasado domingo y que se han colgado por balcones y ventanas. Todo el pueblo está implicado en reclamar a la Generalitat una mejora que se prometió en 2019 y que no ha llegado

Cambian gasoil por gas en el Instituto de Seròs, pero sin conexión

La dirección del Instituto de Seròs ha solicitado a los padres de los alumnos que envíen a sus hijos abrigados al centro mientras se solventan los problemas de calefacción. Según responsables del centro aseguran que la conselleria de Educación ha hecho una importante inversión en el instituto ya que se ha cambiado todo el sistema de alimentación térmica para suprimir las calderas de gasoil, con lo que se pasará a tener un sistema de calefacción de gas. “Este cambio es muy positivo para el centro ya que últimamente había muchas averías y reparaciones. Somos Escola Verda y este cambio va en la línea educativa”. El problema se centra es que a día de hoy no se ha hecho la conexión del gas pro problemas de instalación, entre otros.”Estamos en contacto directo con la empresa y la conselleria insistiendo en que es una conexión vital para encender la calefacción. Esperamos solventar el problema en breve ya que de no ser así se tomará una decisión conjunta con el departamento”.