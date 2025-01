Piden otro bus desde Lleida por la tarde al dejar ahora a viajeros sin transporte

Pese a no tener parada de trenes, Adif ha renovado la estación de Almacelles. - MAGDALENA ALTISENT

El último autobús de la línea regular entre Lleida y Almacelles, que sale a las 21.00 horas de la capital del Segrià, deja entre 15 y 20 usuarios de esta localidad en tierra al no tener plazas para todos. “El Bus Exprés no cumple las expectativas y son muchos y muy a menudo los vecinos de Almacelles que se quedan sin poder subir al bus en Lleida para regresar a casa por la noche y deben buscar alternativas”, explicó el alcalde, Joan Bosch. Añadió que desde el consistorio se ha solicitado a la ATM de Lleida otro bus para que se doble este servicio de última hora y fleten otro autobús. Otra de las alternativas pasaría también por incorporar otro servicio entre las 19.30 horas y las 21.00 horas. Bosch apuntó que por las mañanas se repetía una situación similar con el primer bus del día y que finalmente se dobló el servicio. “Debemos potenciar el transporte público y no se facilita la vuelta a casa por falta de plazas. Algo falla”, dijo. En este sentido, el consistorio se ha sumado a la reivindicación para que se restablezca la conexión ferroviaria Binèfar-Lleida, por la que se movilizan cada domingo desde una plataforma de Monzón, que también lucha por conseguir mejores horarios y frecuencias. Bosch apuntó que reabrir la estación de trenes como apeadero de la línea Lleida-Monzón, “supondría disponer de otra opción de transporte público”.

Añadió que se trata de una necesidad presente y así los convoyes volvería a parar en Almacelles donde ahora pasan de largo. Aún así, Adif ha llevado a cabo la restauración y consolidación del edificio de la estación de trenes “para evitar su derrumbe”. Las obras se hicieron antes de Navidad.