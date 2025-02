Lleida concentra la mitad de la potencia solar y eólica autorizada en Catalunya el último año

Las comarcas de Lleida concentran la mitad de la potencia eólica y solar que la Generalitat ha autorizado en Catalunya durante 2024. Así se desprende de un informe el elaborado por el Observatorio de Energías Renovables del Foro Sella, según el cual la administración catalana otorgó el año pasado permisos para centrales solares y aerogeneradores que suman 630,1 megavatios (MW), algo más del 50% de los 1.194 autorizados en el conjunto del territorio catalán.

El resto de la potencia renovable autorizada en Catalunya se reparte entre Tarragona, con 273,9 MW eólica y solar, Girona (165,5) y Barcelona (124,8), según este estudio. El territorio con menos potencia autorizada es el que tiene una mayor demanda energética, y suministrarle electricidad es el objetivo de proyectos para nuevas líneas de alta y muy alta tensión, algunas de las cuales atraviesan las comarcas de Lleida y son objeto de oposición (ver desglose inferior).

El peso de Lleida es todavía mayor al considerar que uno de cada tres proyectos para centrales solares y eólicas autorizados en el último año se encuentran esta provincia. Se trata de 25 instalaciones, casi todas ellas fotovoltaicas, frente a 72 en toda Catalunya.

Sin embargo, no todas las centrales solares y eólicas autorizadas en las comarcas leridanas pueden construirse todavía. Muchas de las autorizaciones que la Generalitat ha otorgado a proyectos de energías renovables están condicionadas a que los promotores obtengan el visto bueno de la comisión de Urbanismo, un trámite que muchos aún no han completado. Estos permisos condicionados pretenden evitar que centrales solares y eólicas pierdan el punto de conexión a la red eléctrica al no conseguirla en un periodo de cuatro años. Es algo que ya ha sucedido a varios proyectos, lo que complica que puedan llevarse a cabo y puede incluso abocarlos a la desaparición.

Todos los proyectos autorizados hasta ahora corresponden a la Generalitat. El Estado, competente sobre los de más de 50 MW de potencia, todavía no ha otorgado ninguna autorización en las comarcas leridanas.

Frente de Diputación y 17 municipios contra la nueva línea de Forestalia

La Diputación de Lleida está coordinando las acciones de los 17 municipios leridanos afectados por el proyecto de la LAT (Línea de Alta Tensión, hasta 220 kV) que promueve la empresa Forestalia entre la subestación Cabañera de Fraga y la de L’Espluga de Francolí para oponerse a la construcción de ese tendido. Está diseñado para transportar hasta Tarragona, y desde allí a Barcelona, la producción de once parques solares con 472.950 placas ubicados en el Baix Cinca. Fuentes de la empresa eléctrica declinaron pornunciarse sobre la iniciativa de los municipios y remitieron a la posterior valoración de esas alegaciones, una vez finalice el plazo de exposición pública del proyecto. Su trazado es similar a otro de Red Eléctrica: la empresa semipública lleva año y medio construyendo la nueva línea de Els Mangraners a L’Espluga y Begues y, tras obtener una declaración de impacto favorable, está tramitando los permisos de construcción para el tendido de Peñalba al barrio leridano. La alegación básica diseñada por la Diputación, que prepara otras en su propio nombre, denuncia la “indefinición y confusión” del proyecto, que plantea dos trazados sin aclarar cuál es el definitivo, y la “indefensión” que eso causa tanto a los consistorios como a los vecinos. “El ayuntamiento interpreta que el promotor falta al principio de transparencia sin descartar que actúe de mala fe”, señala la alegación presentada por la mayoría de los ayuntamientos, que reseña cómo “es patente el malestar de la población por las afecciones que una línea de alta tensión puede causar en el municipio”. Las alegaciones consideran que el método utilizado para valorar algunos de los impactos ambientales “resulta cuestionable y poco claro”. En algunos casos, los consistorios han optado por manifestar su “firme oposición” al proyecto, mientras que otros ven cómo la única alternativa viable “la que contempla el trazado subterráneo y que además deberá seguir el trazado de los caminos rurales preexistentes”. Los proyectos presentan el tendido como una línea de “evacuación” cuando su trazado supera los 80 km.

Movilización para exigir precios “adecuados” por fincas de Alcarràs

Una quincena de propietarios de fincas de Alcarràs, agrupados en la plataforma de afectados por las líneas de alta tensión de los macroparques solares que las empresas Ignis y Solaria promueven en esta localidad del Segrià, se movilizarán hoy para exigir una respuesta y un acuerdo con precios “realistas” por la expropiación de fincas. Un portavoz de la entidad, Francisco Fontanals, explicó ayer que se piden unas indemnizaciones “acordes con la afectación” y que, por ahora, “las cuantías que nos plantean son insuficientes”. “No estamos conformes y solo nos queda manifestarnos”. El lunes vetaron la entrada de material a las fincas de Alcarràs.