Actuación para cubrir la pista polideportiva

El ayuntamiento de Torreferrera ha iniciado las obras de ampliación y cobertura de la pista polideportiva del complejo Antoni Palau instalando los pilares de soporte de la estructura, según fuentes municipales. El objetivo es mejorar este espacio público para el uso de los ciudadanos que funcionará también como refugio climático y permitirá la práctica deportiva en condiciones. Costará 570.000 euros de los que 300.000 están subvencionados por la Generalitat a través de las actuaciones para la adaptación al cambio climático. Un 25% de la cubierta se destinará a la instalación de paneles solares para cubrir el gasto energético del complejo deportivo.