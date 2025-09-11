De granja de pollos a espacio empresarial

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

❘ torrebesses ❘ Una antigua granja de pollos se convertirá en un espacio empresarial en Torrebesses que ofrecerá a empresarios y emprendedores un lugar donde tener sus oficinas, talleres a pequeña escala y dependencias para desarrollar actividades como consultas de fisioterapia, podología o hacer repasos educativos, entre otras. Según el alcalde, Mario Urrea, este edificio, adquirido a un particular, deberá dar servicios a todos los vecinos que tienen una idea de negocio y la quieren desarrollar

Las obras se licitan por más de 340.000 euros y deberán adjudicarse a finales de este mes, según la previsión del consistorio. El edificio tiene una planta baja y dos pisos y la intención es que acoja una sala de coworking de unos 60 metros cuadrados. Tiene una superficie de unos 600 metros cuadrados para una quincena de empresas, explicó Urrea. También acogerá un almacén.

Los trabajos se centrarán en la reparación del tejado, en las vigas del edificio y en la instalación de un nuevo acceso. Se prevé actuar en los cimientos, donde se harán diferentes catas para garantizar su seguridad y saber si es preciso algún tipo de refuerzo. También se harán nuevas estructuras, paredes de carga y se habiltará espacio para un ascensor. Además se actuará en el tejado, donde se suprimirán todas las piezas de fibrocemento, tal como establece la normativa estatal al tratarse de un componente altamente contaminante y perjudicial para la salud. Asimismo, se facilitará el acceso suprimiendo las barreras arquitectónicas que hay en la actualidad. El objetivo es habilitar espacios diáfanos donde poder distribuir diversas oficinas.

La creación del centro empresarial se financiará con dinero procedente de los Fondos de Transición Nuclear, que beneficia a los municipios próximos a la central nuclear de Ascó. En un principio las obras tenían que estar listas en diciembre de este año, “pero será imposible”, remarcó el alcalde. “Hemos conseguido alargar el plazo hasta junio de 2026, aunque nuestra intención es acabar las obras en marzo del próximo año”, dijo Urrea.