Vuelca un camión de cerdos al A-14, en Almenar

Los Bomberos se han desplazado hasta Almenar esta tarde para volver a poner derecho un camión de cerdos que ha volcado a la rotonda de acceso a la autovía A-14.

El conductor del camión ha salido ileso del aparatoso accidente y la empresa ha tenido que gestionar la treintena de cerdos que han quedado libres después del accidente, junto con los más de 100 que han quedado dentro del camión. Los Bomberos han recibido el aviso en las 17:09.