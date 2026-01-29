Una década después del hundimiento del campanario de Rosselló... ¿se construirá una nueva torre?

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Después de 10 años del hundimiento de la iglesia de Sant Pere de Rosselló, son muchos los vecinos que se preguntan si algún día se volverá a construir un campanario a la altura de lo que cayó aquel día.

Rosselló reabrió la iglesia 27 meses después del derrumbe pidiendo reconstruir el campanario. La nueva estructura es un recordatorio que allí hubo una torre y, de hecho, hay una plataforma preparada para poder levantarla.

Sin embargo, fuentes del obispado de Lleida indicaron que no hay intención ni a medio ni a largo plazo. Durante los 2 años y 3 meses de reconstrucción, los actos religiosos se celebraron en un local cedido por la parroquia. “El ayuntamiento no tiene potestad para actuar en un edificio privado”, dijo al alcalde, Joan Andreu Urbano.