El viento y la lluvia de los últimos dos días deteriora la Casa Vallmanya de Alcarràs

La plataforma Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya ha denunciado que el edificio histórico de Alcarràs ha sufrido desperfectos los últimos dos días a raíz de las ventoleras del jueves y de la lluvia de este viernes. Según la entidad, "el Ayuntamiento de Alcarràs y el Govern de la Generalitat se han puesto de acuerdo en tumbar la casa del presidente Macià". Casa Vallmanya era la casa de veraneo de quien fue presidente de la Generalitat durante la 2.ª República.

— #SalvemCasaVallmanya (@SalvemCalMacia) February 13 , 2026

En el tuit de denuncia la plataforma adjunta unos vídeos donde se puede sentir como el viento hizo caer tejas de la casa. Además, según la entidad, este viernes el agua de la lluvia "se ha filtrado por el boquete de 50m² que tiene el tejado".

Finalmente, explican que el Departamento de Cultura todavía no les ha respondido una solicitud para reunirse próximamente y hablar así del estado de este edificio. Hay que recordar que la entidad presentó el pasado 26 de enero una denuncia en la Fiscalía de Lleida contra el Ayuntamiento de Alcarràs y el Govern de la Generalitat de Catalunya por una presunta inacción administrativa, al considerar que no se están tomando las medidas necesarias para conservar Casa Vallmanya, edificio incluido en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña y bien cultural de interés nacional.