El Segrià, la comarca de Cataluña con más víctimas mortales en las carreteras en el 2025

El Segrià fue la comarca con más víctimas mortales por accidentes de tráfico en Cataluña en el 2025, con un total de 15 muertes. Según los datos del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), las carreteras leridanas han registrado a 27 víctimas mortales durante este periodo, cifra que supone una víctima más que durante el mismo periodo del 2024. A escala nacional, Cataluña ha contabilizado a 193 personas muertas en 185 accidentes mortales en la red vial, un incremento del 1% con respecto al año anterior.

La demarcación de Barcelona ha experimentado un repunte significativo de la siniestralidad mortal, con 65 personas que han perdido la vida en las carreteras, debe más que en el 2024, hecho que representa un incremento del 17% de los accidentes mortales. A pesar de esta subida, los datos siguen mostrando un descenso del 20% con respecto al 2019, año de referencia para el cumplimiento de objetivos. Del total de finados en Barcelona, 30 eran motoristas, un colectivo especialmente vulnerable. Les comarcas con más defunciones son el Vallès Occidental con 12 víctimas, el Vallès Oriental con 9, el Baix Llobregat con 8 y el Maresme también con 8 muertes.

En Tarragona se han registrado 30 muertes durante este 2025, tres menos que el año pasado, acumulando una reducción del 25% en comparación con el 2019. El Baix Camp lidera las comarcas tarraconenses con más víctimas, con un total de 7 finados, seguido del Tarragonès con 6. El AP-7 concentra 11 de las víctimas mortales de esta demarcación. Además, Tarragona ha registrado 7 de las 10 víctimas mortales en accidentes que han implicado vehículos pesados. Con respecto a Gerona, la cifra se ha mantenido estable con respecto al 2024, con 22 víctimas mortales en vía interurbana, aunque muestra una reducción del 18,5% con respecto al 2019. La Selva es la comarca gerundense con más finados, con 8 víctimas, seguimiento del Alt Empordà con 7.

Incremento de la siniestralidad en carreteras interurbanas

La red vial interurbana de Cataluña ha registrado a 144 personas muertas en 136 accidentes mortales durante el 2025. Esta cifra supone un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del 2024, cuando perdieron la vida 136 personas en 123 siniestros mortales. Si se compara con el 2019, cuándo murieron 175 personas en 161 accidentes, la reducción de la siniestralidad es del 18%, una bajada importante pero ligeramente por debajo del objetivo del 20% fijado en el Plan de Seguridad Vial 2024-2026.

En cuanto a los heridos graves, este año se han contabilizado 861, una cifra superior a los 807 del mismo periodo del año pasado. De las 144 víctimas mortales de este 2025, 114 eran hombres y 30 das, mientras que en el caso de los heridos graves la proporción es similar, con el 75% de hombres y el 25% de mujeres. Les datos evidencian que la siniestralidad sigue afectando de manera desproporcionada a la población masculina en accidentes de tráfico en las vías interurbanas catalanas.

Los colectivos vulnerables concentran el 43% de las muertes

Les víctimas mortales de colectivos vulnerables representan el 43% del total de finados por accidentes de tráfico en Cataluña. Durante el 2025, 45 eran motoristas, 12 peatones y 5 ciclistas, colectivos que por su fragilidad presentan un riesgo más elevado en caso de siniestro. Los motoristas son el grupo con más muertes, con 45 víctimas que suponen el 31,25% del total, aunque esta cifra representa una víctima menos que el año pasado. Con respecto a los peatones, se han registrado 12 muertes, dos más en comparación con el 2024.

Ante esta realidad, el SCT hace un llamamiento a motoristas, peatones y ciclistas para que tengan más percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad. Al mismo tiempo, pide al resto de usuarios respeto y prudencia para reducir a las víctimas de estos colectivos. El resto de finados viajaban en turismo (63), vehículo pesado (10) y furgoneta (8). Con respecto al tipo de accidentes, de entre los 134 siniestros mortales hay 44 accidentes simples, 37 choques frontales, 20 colisiones laterales, 13 persecuciones y 12 atropellos.

Descenso de la mortalidad en zonas urbanas

La red vial urbana de Cataluña ha registrado a 49 personas muertas en 49 accidentes mortales durante el 2025, hecho que supone una reducción del 11% con respecto al mismo periodo del 2024, cuando murieron 55 personas en 53 siniestros mortales. Si se compara con el 2019, periodo en que perdieron la vida 67 personas en 67 siniestros, la reducción es del 27%, dato que muestra una tendencia positiva en la seguridad vial urbana.

También durante este 2025, se han registrado 1.023 personas heridas graves en accidentes de tráfico en zona urbana, cifra que representa un descenso del 7,5% con respecto al 2024. Estos datos contrastan con el incremento observado en las carreteras interurbanas y ponen de manifiesto la eficacia de las medidas de pacificación del tráfico y limitación de velocidad implementadas en los núcleos urbanos durante los últimos años. A escala global, Cataluña ha contabilizado a 1.884 personas heridas graves en accidente de tráfico durante el 2025, un 1,5% menos que en el 2024.