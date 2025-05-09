Obras en la red de agua para dar más caudal

La Mancomunitat d’Aigües del Solsonès ha impulsado la mejora de un tramo de su red de abastecimiento en alta para garantizar el suministro de agua más eficiente y adaptado a las crecientes demandas de los municipios de Llobera, Riner y Pinós. Las obras se centran en la línea que conecta el depósito del Rajolí con el depósito del núcleo del Miracle, ubicados en el término municipal de Llobera, así como la red que abastece los núcleos de Su y Matamargó, en los municipios de Riner y Pinós, respectivamente.

Una de las actuaciones principales será la instalación de una estación de bombeo en la línea del Rajolí al Miracle. Una medida necesaria debido a la insuficiencia de caudal que presenta actualmente la canalización, incapaz de satisfacer la demanda creciente de agua en el depósito del Miracle, y que evitará las pérdidas de agua en la red. El proyecto prevé la construcción en un punto medio del trazado de la estación para impulsar el agua. Paralelamente, se intervendrá en la red de distribución que abastece los pueblos de Su y Matamargó. Para solucionar el problema de suministro en estas localidades, se instalará una nueva canalización que partirá desde una segunda conducción desde el depósito de Sant Diumenge, conectándose con la derivación hacia los núcleos afectados.

Con estas mejoras, la Mancomunitat busca asegurar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en todos los pueblos. Los trabajos han sido licitados y contemplan una inversión de 210.900 euros. A finales del año pasado la Mancomunitat licitó las obras de conexión de emergencia entre la captación del río Cardener y las potabilizadoras de Llera y Torregassa, en los términos municipales de Olius y Lladurs.