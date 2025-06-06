Los jóvenes recuperan la fiesta de l’Adesiara

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La asociación de Jóvenes de Riner ha recuperado la fiesta de L’Adesiara, que se celebrará mañana en el pueblo de Freixinet y que prevé actividades culturales y gastronómicas. Esta celebración tradicional, que quiere preservar la manera tradicional de cocinar en el municipios, se remonta a finales del siglo XIX y dejó de celebrarse a principios de los años 70. En 2013 el ayuntamiento de Riner y la Associació de Veïns de Freixinet recuperaron la tradición aunque de nuevo se abandonó por la pandemia. Entre las novedades de esta edición destaca la comida popular, que incluirá la escatxiruta (una especie de sopa de Riner) y caracoles cocinados según seis recetas tradicionales de la zona. La jornada contará con el espectáculo El Cabaret del Pagès, un baile de Gegants y un taller de danzas tradicionales. El objetivo de la entidad de jóvenes pasar por crear vínculos con los mayores y mantener la tradición y las recetas de la cocina más ancestral.