Inauguran un nuevo 'Hub' en el Solsonès para poner en valor la madera de Catalunya

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha inaugurado hoy el nuevo Hub Forestal de Catalunya este viernes en Olius, en el Solsonès, con el objetivo de acelerar la valorización de la madera local y promover la gestión forestal sostenible. El centro de investigación está especializado en gestión forestal, biodiversidad y bioeconomía circular, impulsando así un proyecto estratégico, para el sector forestal catalán en un contexto de emergencia climática.

Durante su discurso inaugural, Illa ha hecho un llamamiento a un cambio profundo en la mentalidad de los ciudadanos con respecto a los bosques catalanes. "La mayoría de ciudadanos de Catalunya dirán que tenemos poco bosque y que cada vez hay menos, y es justo al revés. En Catalunya hay mucho bosque y cada año crece más", ha destacado el presidente, advirtiendo que una gestión inadecuada de esta masa forestal podría provocar situaciones de riesgo como los dos grandes incendios que afectaron a la Segarra y las Tierras del Ebro este verano.

La cabeza del ejecutivo ha subrayado la necesidad de actuar "de la mano de la ciencia" para afrontar los retos forestales y ha valorado muy positivamente las posibilidades que ofrece el nuevo hub. "A través de la ciencia hemos visto cómo podemos sacar rendimiento al bosque o valorizarlos", ha señalado Isla, comprometiéndose a trabajar para superar obstáculos burocráticos y adaptar la normativa europea a la realidad mediterránea.

Un edificio construido con madera del Pirineo

El Hub Forestal de Catalunya ha supuesto una inversión de 3,8 millones de euros, financiados parcialmente por los Fondos Climáticos que se nutren del impuesto sobre emisiones de CO₂ de los vehículos. El edificio, construido con madera contralaminada procedente del Pirineo catalán, ocupa una parcela de 3.900 metros cuadrados y cuenta con un laboratorio para ensayos preindustriales, una unidad de ensayos y una planta de prototipaje donde se desarrollarán productos innovadores.

Transformando el sector forestal catalán

Antoni Trasobares, director del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal, ha destacado la urgencia de actuar para "recuperar los paisajes" y generar actividad social, económica y ambiental basada en la ciencia y la colaboración público-privada. Uno de los principales objetivos del hub es dar valor añadido a la madera local, que actualmente se destina mayoritariamente a usos de bajo valor como leña o embalajes.

El sector de la construcción representa un 7% de las emisiones globales de carbono, y el uso de la madera como material constructivo podría reducir significativamente este impacto. Según estudios recientes, cada tonelada de madera que sustituye el hormigón evita la emisión de dos toneladas de CO₂ a la atmósfera, hecho que sitúa este nuevo centro como una pieza clave en la estrategia de mitigación del cambio climático en Catalunya.

Illa ha concluido su discurso haciendo referencia a los efectos devastadores de la dana que afectó a Valencia a finales de 2024, y se ha preguntado: "Delante de eso, cómo puede ser que hoy en día todavía haya gente que niegue los efectos del cambio climático"?. El presidente ha instado a no banalizar la crisis climática y a tomar medidas decididas para afrontarla.