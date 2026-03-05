La Fundació Campus Solsona presenta un albergue-residencia para generar oportunidades formativas y profesionales en la comarca

La antigua residencia de la escuela Arrels que se pretende rehabilitar y convertirse en la Casa del TalentCedida de la Fundació Campus Solsona a ACN

La Fundació Campus Solsona -formado por profesionales de los ámbitos educativo y empresarial- ha presentado este jueves un proyecto para generar oportunidades en la comarca a través de la formación profesional. El objetivo es ordenar y ampliar la oferta formativa, atraer talento joven y reforzar el tejido económico y social del territorio.

La iniciativa busca dar solución al problema del envejecimiento de población, la despoblación joven para continuar los estudios postobligatorios y la necesidad de seguir impulsando los comercios locales con profesionales. Con este proyecto quieren devolver la oferta y la competencia laboral.

Una de las ideas principales del proyecto es la Casa del Talent, un albergue abierto a la comunidad que da respuesta al problema del precio de la vivienda en Solsona. El albergue dispondrá de cincuenta plazas para estudiantes y profesionales en estancia temporal en habitaciones compartidas e individuales. Se ubicará en la antigua residencia de estudiantes de la escuela Arrels que lleva más de treinta años cerrada.

El proyecto tiene un presupuesto de 600.000 euros. La Fundación quiere financiarlo a través de un modelo mixto, que mezcla bonos de inversión de empresas o personas interesadas y donaciones solidarias en conjunto con ayudas públicas y financiación de la banca ética. La idea es que el nuevo alojamiento pueda abrir puertas durante el 2027.