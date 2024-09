El Canal d'Urgell descarta dar el sexto hidro y cerrará la campaña de riegos a finales de mes

La junta de gobierno del Canal d’Urgell descartó ayer dar un sexto hidro o turno de riego para culminar la campaña y dijo que la cerrará el último fin de semana del mes. El presidente de los regantes, Amadeu Ros, aseguró que las aportaciones de agua del río Segre son “mínimas” pese a las últimas lluvias y que faltan 20 hectómetros cúbicos de reservas en los pantanos para acordar un sexto turno de riego. Ros aseguró que con el quinto hidro los agricultores han podido regar más de seis veces los cultivos, según la variedad. “Las aportaciones del río son aún un 30% menores que las que necesitamos en un año normal”, dijo Ros. El sistema Oliana-Rialb almacena 241 hectómetros cúbicos de agua brutos. Algunas voces críticas como las del Manifest del Gran Urgell consideran que este volumen es suficiente par aun sexto hidro y lo han reclamado.

En paralelo, el presidente de la comunidad de regantes del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, afirmó que “de cara al año que viene prevemos una campaña normal, sin ningún tipo de restricción” con las reservas actuales. A pesar de ello, adelantó que “a partir de ahora tendremos que acostumbrarnos a respetar las concesiones asignadas por cultivos, de de 1.500, 3.500 o 6.500 metros cúbicos de agua por hectárea y año, tal como hemos hecho este 2024”. Jové hizo estas declaraciones en la jornada técnica de la 20 edición de la Fira de l’Ametlla de Vilagrassa. Recordó que el plan hidrológico prevé revisar “todas las concesiones y se aplicarán las nuevas fijándose en las necesidades de los cultivos. Esta es la apuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro”. De hecho, en el Segarra-Garrigues, indicó que “esta campaña lo hemos hecho así, hemos dado agua a todos hasta el límite de las concesiones según los convenios”.

En cuanto a la campaña actual, Jové dijo que, tras un inicio difícil, posteriormente “pudimos dar agua a todas las fincas, todas las cosechas se han podido salvar” y “no ha habido perdidas en los cultivos del Segarra-Garrigues”.

Jové se mostró optimista con la incorporación de nuevos regantes en el sistema del Segarra-Garrigues ya que “esta sequía ha sido un revulsivo para que la gente se apunte y hay más demanda para poner nuevas fincas en regadío que el presupuesto disponible de la Generalitat”. Actualmente el Segarra-Garrigues tiene 16.000 hectáreas regadas de un total de 20.000 apuntadas al proyecto.

Reclaman usar biocida contra las plagas de conejos en el campo

Francesc Xavier Miarnau, gerente de Miarnau Agritecno, dio una charla en el marco de la Fira de l’Ametlla sobre el control de roedores, topos y conejos con Arvalin Phos y reclamó “ampliar el registro del fosfuro de aluminio para que también pueda utilizarse como como fitosanitario y no únicamente como biocida para poder acabar con la plaga de conejos en los campos”. Miarnau defendió que “el fosfuro de aluminio se aplica de forma localizada, no es contaminante y no afecta la cadena trófica”.La jornada reunió unas 30 personas y se completó con una ponencia de David Tous, director- gerente del SAF Sampling Water, que expuso casos prácticos el riego eficiente en el cultivo del almendro.