Preocupación en Agramunt por una oleada de robos en casas y garajes: "todos tienen el mismo modus operandi"

Preocupación y sensación de inseguridad entre los vecinos de Agramunt tras registrar varios robos en las últimas semanas. La situación ha llevado al consistorio a convocar una junta de seguridad de manera urgente, según afirmó ayer la alcaldesa, Sílvia Fernàndez, a este diario. “Estamos muy preocupados y debemos estudiar la situación, ya que todos los robos tienen el mismo modus operandi y se registran entre la tarde y la noche forzando puertas y cierres. Nos preocupa muchísimo”, destacó Fernàndez. La alcaldesa añadió que hay “sensación de inseguridad” entre los vecinos, por lo que han decidido convocar cuanto antes la junta con los diferentes cuerpos policiales.

Solo este fin de semana al menos se han registrado tres robos, según ha podido saber este diario. Un vecino explicó que el sábado por la mañana se dio cuenta de que habían entrado en el cobertizo que tiene en casa de sus padres, donde guarda motocicletas, y que faltaban dos. Ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales por si alguien las ve y le da una pista de su paradero. “No es por el dinero, es el valor sentimental que tienen para mi, y que han entrado en mi casa. Aunque no hayan forzado la puerta, es grave, he tenido que moverme como haciendo de policía cuando yo no lo soy. Hoy me ha pasado a mí, pero mañana la víctima puede ser cualquiera”, lamentó. Mientras, los Mossos d’Esquadra tenían una denuncia de la tarde del sábado después de que ladrones entraran a robar en una casa escalando por la fachada hasta llegar a una ventana. Se llevaron joyas y varios objetos. Otras fuentes apuntaron a que también habían robado herramientas en obras. Asimismo, vecinos de Agramunt apuntaron a que alguien había intentado entrar en garajes individuales y colectivos. Cabe recordar que a mediados de enero, dos jóvenes de 18 años y un menor fueron arrestados por robar en dos pisos de la calle Raval de Puigvert.