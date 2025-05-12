Carrera de récord

Foto de familia de los 100x100 Fondistes de Tàrrega, organizadores de la prueba, que el año que viene celebra su 25 aniversario. - LAIA PEDRÓS

Más de 700 atletas, cifra récord desde la pandemia de la covid, tomaron parte ayer de la 24 edición de la Mitja Marató i 10 km Ciutat de Tàrrega, organizada por el club de atletismo 100x100 Fondistes.

Los ganadores de la media maratón fueron el independiente Pol Campanero con un tiempo de 1:20:07 y Emma Carreras (Xafatolls) con un registro de 1:26:08. Completaron el podio masculino Bernat Llop (Escatxics) con 1:20:17 y Muhammad Lamin (Xafatolls) con 1:21:22, mientras que en mujeres la segunda y tercera posición fueron para Rosamari Carulla (Altan Wear) con 1:30:11 y Anna Serra (Xafatolls) con 1:30:23.

En la prueba de 10 kilómetros, los ganadores fueron dos atletas de Xafatolls: Pol Aiguadé, que firmó un tiempo de 33:59, y Noemí Aumedes, con un crono de 41:32. En hombres completaron el podio Juanma Fernández (Finques Prats Runners, 36:02) y Didac Florensa (100x100 Fondistes, 36:50) y en mujeres fueron Roser Espelt (Blancafort, 42:07) y Maria Mongay (Borges, 45:34).

La de este 2025 fue una edición inclusiva con la participación de tres personas afectadas por diferentes enfermedades raras o grandes discapacidades que recorrieron la media maratón de la mano de la asociación Muévete por los que no pueden. Voluntarios hicieron relevos empujando los carritos de los afectados para visibilizar las enfermedades raras y fomentar el deporte inclusivo.

El presidente del club de atletismo 100x100 Fondistes, Eloi Escolà, se mostró muy satisfecho por la buena acogida de esta cita deportiva: “Ha sido una pasada, hemos visto una riada de participantes como hacía años que no veíamos, estamos muy contentos de haber podido recuperar cifras de prepandemia”. Destacó que “finalmente no ha llovido y el tiempo ha acompañado, tampoco ha hecho mucho calor, hecho que los atletas han agradecido”. También agradeció la colaboración del centenar de personas que hacen posible toda la organización. Finalmente, Escolà adelantó que de cara al año que viene, coincidiendo con la 25 edición de la Mitja Marató i 10 km Ciutat de Tàrrega, prevén organizar una edición especial de aniversario.

La prueba contó con dos circuitos de 10 y 21 kilómetros combinando asfalto y camino con un recorrido que pasó por el centro de la ciudad y por las poblaciones de Vilagrassa, El Talladell y la Mora (la Segarra). La prueba formaba parte de las competiciones puntuables de la Lliga Ponent. La cita se dedica a la memoria de Eduard Garcia y Ricard Mir, fundadores de los 100x100 Fondistes.