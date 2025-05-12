El parque del Reguer estrena biblioparque para fomentar la lectura

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El parque del Reguer de Tornabous cuenta desde hace unos días con un nuevo atractivo para sus visitantes, un biblioparque. Su objetivo es ofrecer un espacio de intercambio de libros en medio de la naturaleza para fomentar la lectura, la imaginación, el espíritu crítico, la concentración y la cultura.

El biblioparque, creado a iniciativa de la asociación Amics i Amigues del Parc del Reguer, fue inaugurado el pasado 26 de abril y distinguió como padrino a Emili Curià, un referente para muchos vecinos a los que inculcó importantes valores desde su trabajo en la escuela.

El parque del Reguer se empezó a recuperar el año 2010 aunque no fue hasta la pandemia de la covid que un grupo de voluntarios, con Nando Farré al frente, empezaron a trabajar de forma altruista para convertirlo en un espacio natural de referencia para los vecinos y una vía verde de más de 2 kilómetros. Desde entonces los proyectos no han parado, algunos con la vinculación de la escuela Espígol. Hay zona de picnic, se ha recuperado la pecera, se han instalado bancos ideados con tubos de hormigón reciclados, cajas nido, fotografías de aves para poder identificarlas con una breve descripción y un código QR. Hay también un baño, una mesa para jugar a ping-pong y un parque infantil, entre otros atractivos. Una de las jornadas centrales para descobrir las mejoras en el parque es el Aplec del Reguer, que el próximo domingo 18 de mayo celebrará su quinta edición. Las actividades empezarán a partir de las 9.30 horas y se alargarán hasta después de comer. Habrá desayuno, cuentos divertidos a cargo de Ramona Termens, vermut y comida de pícnic.