La FAVT presenta dos quejas contra el consell a la Síndica de Greuges

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

laia pedrós

La Federació d’Associacions de Veïns de Tàrrega (FAVT) presentó dos quejas a la Síndica de Greuges contra el consell comarcal del Urgell aprovechando la atención presencial y telemática que ofreció en en Centre d’Entitats de Tàrrega el pasado 25 de abril.

La FAVT denunció que el ente comarcal no le respondió los escritos referentes a las alegaciones que presentó al presupuesto correspondiente al 2025 ni a la falta de transparencia en su web.

Según el presidente de la FAVT, Joan Pujal, “no respondiendo estos escritos, el consell comarcal del Urgell está incumpliendo la ley según la cual dispone de un plazo de dos meses para contestar”. Asimismo, Pujal defendió que “todos los vecinos deberíamos poder tener derecho a acceder a la información del consell del Urgell a través de su página web como las competencias, los sueldos, la composición del pleno...”.

Pujal lamentó tener que llegar a estos extremos para que un ente público haga sus funciones.